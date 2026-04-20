Gaglianico, nazionale francese ed Enviese mettono la firma sula 73a TARGA D’ORO

Straordinario livello tecnico e, di conseguenza, grande spettacolo per la Targa d’oro Città di Alassio di bocce (volo), sulla cui 73a edizione è calato il sipario ieri pomeriggio al Palaravizza tra gli applausi del numeroso pubblico (oltre 2.500 spettatori tra sabato sera e le due sessioni domenicali) a tutti i protagonisti di una maratona iniziata nella prima mattinata di sabato, coinvolgendo anche le sedi di Albenga, Garlenda, Pietra Ligure, Loano e Diano Marina. In totale quest’anno i partecipanti sono stati 1.038, arrivati da diverse regioni italiane, Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Croazia, Slovenia. A gestire impeccabilmente i tre tabelloni sono stati il direttore di gara Andrea Lombardi e il commissario internazionale Fausto Ruggeri, entrambi di Massa Carrara, con il coordinamento dei genovesi Roberto Vucas ed Ermanno Maja Genova e di una quindicina di arbitri giunti da Liguria e Piemonte.

Targa Oro (221 quadrette al via). Ventidue anni dopo torna sul gradino più alto del podio la società biellese del Gaglianico grazie Silvano Cibrario, Davide Manolino, Luca Negro e Davide Ponzo), i quali nell’atto conclusivo hanno avuto agevolmente la meglio (13-2) sulla Centallese (Valerio Goletto, Stefano Celebrini, Bartolomeo Pelissero, Renato Mana). Il podio, tutto piemontese, si completa con i terzi posti di Tre Valli Villanova Mondovì (Francesco Cristino, Silvano Racca, Valter Ambrogio, Enrico Garelli) e dell’altra compagine del Gaglianico (Stefano Pegoraro, Davide Sari, Enzo Giuseppe Granaglia, Piero Amerio). L’unica ligure capace di entrare nelle primae 8 posizionoi è stata la Chiavarese (Paolo Ballabene, Marco Carlevaro, Valentino Dubois, Marino Artoli), k.o. 9-7 nei quarti per mano di coloro che avrebbero poi alzato il trofeo.

Targa Rosa (48 coppie iscritte). Sono state Annaelle Barazzutti e Brune Le Noblet a iscrivere la seconda volta il nome del Team France nell’albo d’oro della Targa Rosa Silvana Gioielli. Niente da fare nell’atto decisivo per la Borgonese di Elisa Cadenasso e Marika Depetris, sconfitte 11-7. Uscite di scena in semifinale la Centallese (Rosella Raviola, Paola Mandola) e le altre nazionali transalpine Coralie Rives e Floriane Amar, quest’ultima vincitrice nel 2002.

Targa Junior (29 coppie in lizza). Tra i giovanissimi della Targa Junior Boulenciel si è registrato il trionfo dell’Enviese di Luca Fantone, Chris Miretti, al termine di una sfida molto combattuta (12-10 allo scadere del tempo regolamentare) contro le giovani promesse della Chiavarese Matteo Ravera e Nicolò Schenone, unici liguri a salire sul podio questanno ad Alassio. Terza piazza per Auxilium Saluzzo (Greta Buniva, Bryan Collet) e l’altro due dell’Enviese (Gabriele Barbero, Elia Ferrato). Buon piazzamento, 5° posto, per i ponentini del Leverone (Fulvio ed Elio Ghersi), per la Chiavarese (Filippo Magnani, Mattia Schenone), a pari merito con la prima coppia tutta al femminile, quella croata composta da Korina Karic e Meri Bolterstein.

Premi individuali. Come accade da alcuni anni, a fine evento sono stati assegnati anche alcuni prestigiosi riconoscimenti individuali. Doppietta in casa Gaglianico per la Targa Oro: il Memorial Arrigo Caudera per il miglior puntatore è andato a Davide Ponzo, mentre il Memorial Beppe Andreoli per il bocciatore più preciso è stato consegnato a Davide Manolino. La mvp della Targa Rosa Memorial Lucia Bosio, è stata eletta Annaelle Barazzutti (Francia), per la Targa Junior Matteo Ravera (Chiavarese) è stato premiato con il Memorial Albino Cuneo.

Premi speciali. Non potevano non essere premiati Alessandro Rossi, Stefano Delbene, Mauro Benetto, Alberto Cavagnaro, in campo insieme con la maglia della Savonese a 25 anni esatti dal trionfo nella Città del Muretto con i colori della Voltrese. Per loro, eliminazione al primo turno e un po’ di commozione. Una menzione e un riconoscimento per il presidente Gian Mauo Ferrero dell’Enviese, società cuneese che ha iscritto ben 11 formazioni, andando a segno nella Junior. Non sono tornati a casa a mani vuote le atlete del Team Cavle, sodalizio croato che ha schierato ben cinque coppie, peraltro tutte Under 12.

Vigilia ricca. Successo e soddisfazione anche per le varie iniziative promozionali proposte nella giornata di venerdì 17, vigilia della Targa d’oro, presso il Palaravizza. Nella mattinata due qualificati istruttori federali, Claudio Bizzari e Stefania Verando, hanno coinvolto gli studenti della Primaria dell’Istituto Don Bosco in una lezione ludica di avviamento allo sport delle bocce. Nel pomeriggio spazio alla Targa Accosto, prova di precisione, aperta a tutti, in cui il migliore è risultato Maurizio Ginocchio con 10 punti. Applauditi e premiati anche i protagonisti di Targa Futuro (inedita sfida giovanile a quadrette tra giovani promesse della Liguria) e Targa Vip (con la partecipazione di rappresentanti di amministrazione comunale, Gesco e associazioni cittadine in rappresentanza di commercianti e albergatori). Infine, nella Targa Special, mini competizione a coppie riservata alle società del territorio, hanno prevalso Stanislao Mele e Giacomo Mele.

Visibilità. Migliaia i contatti generati sui social e sul web. Molto seguita la diretta streaming, andata in onda (e disponibile) sulla web tv federale TopBocce.live.

Autorità. Come sempre, numerose le autorità che hanno nobilitato le fasi finali dell’evento e la premiazione dei più meritevoli. L’organizzazione ha avuto l’onore anche quest’anno della visita di Simona Ferro, vicepresidente, con delega allo sport, di Regione Liguria, con il consigliere regionale Invernizzi. Presenti per il Comune di Alassio l’assessore allo sport Roberta Zucchinetti e il vicesindaco Angelo Galtieri; per la Federazione Italiana Bocce Roberto Favre (presidente), Claudio Vittino (consigliere federale), Andrea Dagnino (presidente comitato regionale Liguria) e Giorgio Roetto (presidente comitato regionale Piemonte); per la Gesco Gian Emanuele Fracchia (amministratore unico) e Igor Colombi (direttore generale) ed ancora Lucia Leone e Marco Formichella del consorzio Un Mare di Shopping e la presidente della Asd Circolo La Fenarina, Graziella Ferraresi.

Gioco di squadra. Un evento così articolato come la Targa d’oro al giorno d’oggi non potrebbe andare in scena senza un gioco di squadra. L’Asd Circolo La Fenarina, che per la quarta volta ha assunto l’impegno dell’organizzazione, ha avuto al suo fianco la Gesco e lo staff della FIB Liguria (partner organizzativi), Comune di Alassio e Regione Liguria (enti promotori), Fondazione De Mari (ente sostenitore), Coni Liguria e Comune di Albenga (enti patrocinatori). La manifestazione si è svolta sotto l’egida della Federazione Internazionale e della Federazione Italiana Bocce. Particolarmente gradita anche la vicinanza delle realtà commerciali e ricettive cittadine, con a capo i partner Rete di Destinazione Alassio e Un Mare di Shopping.

Commenti positivi. Ampia soddisfazione è stata espresssa dalle varie autorità presenti. Ecco cosa hanno dichiarato alcuni di loro.

Comune di Alassio. “Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l'assessore allo sport Roberta Zucchinetti - desidero esprimere un ringraziamento sincero e profondo agli organizzatori, a Gesco e alla Rete di Destinazione Alassio, che opera in stretta sinergia con la nostra Amministrazione e che ha scelto anche quest'anno di sostenere con una parte delle risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo questa manifestazione davvero straordinaria. Un evento che ha portato nei giorni scorsi ad Alassio oltre mille giocatori da tante regioni d'Italia e da diversi Paesi esteri, ai quali si aggiungono accompagnatori e famiglie, regalando al nostro territorio giornate di grande vitalità e contribuendo in modo concreto a renderlo attrattivo in ogni periodo dell'anno. Un grazie va naturalmente anche ai giocatori, che si sono contesi la vittoria nelle rispettive categorie, dimostrando ancora una volta come lo sport sia prima di tutto rispetto per gli avversari e condivisione. Desidero sottolineare con particolare piacere la partecipazione dei più giovani e complimentarmi con l’Istituto Don Bosco di Alassio per aver aderito con entusiasmo alla chiamata degli organizzatori ed aver coinvolto i propri allievi in questa esperienza così formativa. La Targa d’Oro è, di nome e di fatto, un simbolo di eccellenza che contribuisce a rendere Alassio capitale dello sport. Arrivederci alla prossima edizione”.

Regione Liguria. “La Targa d’oro Città di Alassio si conferma, anno dopo anno, come uno degli appuntamenti più prestigiosi e partecipati del panorama sportivo nazionale – sono le parole del consigliere regionale Rocco Invernizzi, presente all’evento insieme alla vicepresidente Simona Ferro -. Non è stata solo una competizione di alto livello, ma anche un momento di incontro tra tradizione, passione e spirito sportivo, capace di richiamare atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero, evento un punto di riferimento imprescindibile per il mondo delle bocce. Ancora una volta la Targa d’oro non solo ha esaltato i valori dello sport, ma ha rappresentato un’importante opportunità di promozione turistica, capace di generare ricadute positive per il territorio e per l’economia locale della Città di Alassio e del comprensorio. Un sentito ringraziamento va all’Asd Circolo La Fenarina e all’amministrazione di Alassio, che con impegno, competenza e attenzione ai dettagli hanno reso possibile, ancora una volta, l’organizzazione di una manifestazione di così alto livello”.

Federazione Italiana Bocce. "La Targa d’Oro di Alassio si è confermata appuntamento di grande valore per tutto il movimento boccistico italiano e non solo - ha detto il presidente della FIB, Roberto Favre -. Una manifestazione bellissima, caratterizzata da un pubblico numeroso e caloroso e da colpi spettacolari, espressione del talento dei giovani, del settore femminile e dei grandi campioni. Eventi come questo, corroborati da una location bella e accogliente, rappresentano al meglio l’identità delle bocce, tra tradizione e futuro. A tutti gli atleti, agli organizzatori e ai volontari va il mio sincero ringraziamento.Un grazie particolare alla Regione Liguria, al Comune di Alassio, al Circolo La Fenarina, alla Gesco e a tutto lo staff organizzativo per il prezioso supporto e la collaborazione".

Gesco Alassio. “Anche quest'anno è stato un successo e il "nostro" Palaravizza si è ancora una volta trasformato nel più bel bocciodromo d'Europa – hanno commentato Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, amministratore e direttore generale di Gesco -. La 73a edizione della Targa d'oro ha registrato numeri davvero notevoli, sia per il numero di giocatori che per presenza di pubblico. Davvero significativi sono stati anche i momenti dedicati nella giornata di venerdì alle nuove generazioni. Il nostro ringraziamento va come sempre a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, ma soprattutto al personale di Gesco, che col consueto entusiasmo e disponibilità ha contributo in maniera importante a rendere possibile questa bella tre giorni di grande sport”.