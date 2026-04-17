Giro d'Italia, accorciata di due km nel finale la tappa Imperia-Novi

Due km in meno nella parte finale della corsa. Si modifica leggermente la 12esima tappa del Giro d'Italia 2026, la Imperia-Novi Ligure che verrà corsa dai ciclisti il prossimo giovedì 21 maggio.

Prevista inizialmente per un totale di 177 km, l'organizzazione ha disposto l'abbassamento del chilometraggio a 175 km.

I corridori partiranno da Imperia e dopo un passaggio nell'entroterra albenganese (passando da Coasco, frazione di Villanova) con la discesa ad Albenga seguirà il classico percorso della Milano-Sanremo (al contrario però.ndr) arriveranno ad Albisola Superiore e si dirigeranno per il Colle del Giovo toccando Stella e Sassello, andando poi verso il Bric Berton e arrivando a Novi Ligure. Con il Red Bull Km per dove saranno in palio gli abbuoni che sarà posizionato dopo Capriata d'Orba.

Il giorno precedente, il 20 maggio, spazio alla tappa Porcari-Chiavari che vedrà toccare la provincia di La Spezia e Genova. Per l'undicesima tappa invece la modifica è stata sostanziale.

E' stata infatti allungata di 8 km, da 187 a 195, con l’inserimento dello strappo in salita a Cogorno. 4,6 km al 6,7% di pendenza media e dalla vetta del KM Red Bull, mancheranno 12,6 chilometri al traguardo.