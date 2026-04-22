Schianto sull'Aurelia bis, vittima una donna di 73 anni. Corsa in elisoccorso per il bimbo al Gaslini

E' P.P., una donna di 73 anni (leva 1953, ndr) la vittima del tragico incidente che si è verificato nella mattina di oggi, poco dopo le 10:30, all'interno della galleria lungo l’Aurelia bis, nel tratto che collega Albenga ad Alassio.

Per la donna, che viaggiava insieme al nipotino, nonostante la pronta mobilitazione dei soccorsi non c'è stato nulla da fare dopo il violento impatto nel quale sono rimasti coinvolti in totale tre vetture, tra cui un carro funebre con a bordo una salma diretta a un funerale.

Sul posto sono intervenute due automediche del 118 insieme ai volontari della Croce Rossa di Alassio e della sezione di Villanova della Croce Bianca di Albenga, i quali hanno prestato soccorso anche al nipote della donna, per il quale è scattata invece la corsa in elisoccorso Grifo1 verso l'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in codice rosso. Le sue condizioni non sarebbero molto gravi ma in stato di shock per l'accaduto.

Ferito anche l'autista del carro funebre che avrebbe riportato un trauma facciale e a un polso, prima di essere trasferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Illesi invece gli occupanti della terza autovettura coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, interrotta sulla strada di scorrimento veloce, e il personale di Anas per la messa in sicurezza e il ripristino della zona.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità col caso affidato al pm Maddalena Sala. Secondo quanto appurato dalle prime rilevazioni della polstrada, il bambino era regolarmente legato sul seggiolino. Non si escluderebbe tra le cause dell'accaduto il malore per la donna alla guida della propria vettura, fattore che potrebbe averla portata allo scontro frontale.