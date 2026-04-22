Impianto di betonaggio a Vado, procedure velocizzate della Provincia

Nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo all’impianto di betonaggio situato nel porto di Vado Ligure, asservito alla diga foranea di Genova, la Provincia di Savona – Servizio Autorizzazioni Ambientali – ha ricoperto un ruolo determinante. Grazie al lavoro istruttorio e all’impegno degli uffici, il provvedimento è stato rilasciato in tempi particolarmente rapidi e non scontati, contribuendo in modo significativo sia al miglioramento della qualità delle lavorazioni sia alla riduzione dei disagi per la cittadinanza. La preparazione del materiale direttamente in ambito portuale consente, infatti, di evitare le tempistiche necessarie alla lavorazione a terra e al successivo trasferimento nell’area di costruzione della diga e di riempimento dei cassoni prefabbricati.

La procedura autorizzativa rappresenta un esempio virtuoso di efficacia dell’azione amministrativa e di proficua collaborazione interistituzionale. In tale contesto, l’attività di équipe a livello provinciale si è distinta per capacità operativa e coordinamento. Come noto, la Provincia di Savona è competente al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale per i principali impianti e stabilimenti, anche di natura provvisoria, presenti sul territorio. Tali autorizzazioni, che riguardano ambiti quali emissioni in atmosfera, acustica, gestione dei rifiuti, scarichi e odori, consentono l’esercizio delle attività nel rispetto degli standard previsti dal Testo Unico Ambientale e dalla normativa correlata.

Pur a fronte di una dimensione demografica analoga a quella di altre Province, il territorio savonese presenta una concentrazione industriale comparabile a quella della Città Metropolitana di Genova, caratterizzata da un contesto economico e di risorse significativamente più ampio. Questa specificità ha favorito, nel tempo, lo sviluppo di un’elevata specializzazione nelle competenze ambientali, attribuendo alla Provincia anche un ruolo di raccordo e supporto nei confronti degli enti locali, sia a livello comunale sia sovracomunale. In tale quadro, si evidenzia come la Città Metropolitana di Genova e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in sinergia con la Provincia di Savona, abbiano potuto operare nei rispettivi ambiti territoriali anche sulla base delle risultanze del procedimento condotto, confermando l’efficacia di un approccio coordinato tra istituzioni