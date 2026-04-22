Centro profughi di Vispa, l’amministrazione Mirri alla minoranza: “Notizie false e allarmistiche, ora basta”

L’amministrazione Mirri replica al gruppo di opposizione “Insieme per Carcare”. “La minoranza ha diffuso notizie false, scorrette e allarmistiche, parlando dell’arrivo di 10 richiedenti asilo al CAS di Vispa.

Non è assolutamente vero”, dichiarano il sindaco Rodolfo Mirri e l’assessore ai Servizi Sociali Simone Ziglioli.

“A quanto pare non sanno leggere neppure gli atti ufficiali della Prefettura (ricevuti in data 13 aprile 2026, prot. n. 4573), che parlano chiaro: 10 trasferimenti complessivi da Pietra Ligure, suddivisi tra i Comuni — 4 a Carcare, 4 ad Altare e 2 a Dego. A Vispa arriveranno 4 persone, non 10”.

“Ad oggi, inoltre, nel CAS di Vispa sono presenti solo 2 cittadini stranieri. Anche con i nuovi arrivi si arriverebbe a 6 presenze, in una struttura che può ospitarne fino a 20”, spiegano.

“Diffondere numeri falsi significa una cosa sola: creare paura tra i cittadini in modo irresponsabile. Per questo respingiamo con forza queste dichiarazioni e ci riserviamo di agire per le vie legali”.

“Gravi anche gli attacchi all’assessore ai Servizi Sociali, affermazioni di cui chi le ha pronunciate dovrà rispondere nelle sedi opportune”.

"Al consigliere Ferraro e company ricordiamo un fatto semplice e ben noto: il Comune non ha competenza su queste assegnazioni, che spettano alla Prefettura".

“Quando amministravano loro, è stato fatto esattamente lo stesso. Infine, basta mistificazioni: l’impegno preso con i cittadini di Vispa su controllo e monitoraggio è reale e quotidiano, in collaborazione con la cooperativa. I numeri lo dimostrano: da 20 presenze si è scesi a 2”.

“Ad oggi il CAS non ha creato alcun tipo di problema e la collaborazione con la cooperativa per attività di lavoro socialmente utile sta proseguendo. Prima di parlare, bisognerebbe ‘studiare’ le carte. Prima di diffondere notizie, verificarle. Perché sulla pelle dei cittadini non si fa propaganda”, concludono Mirri e Ziglioli.