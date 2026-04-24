Ceriale, torna “In fî de Ventu”: aquiloni, droni e festa per i 30 anni della Pro Loco

Sabato 25 aprile prenderà il via a Ceriale la 17ª edizione di “In fî de Ventu”, la manifestazione più longeva organizzata dalla Pro Loco e tradizionale appuntamento che segna l’avvio della bella stagione.

“Da molti anni apre la bella stagione. La sua formula semplice, ma accurata continua a piacere ed è sempre molto attesa da grandi e piccini”, spiegano gli organizzatori, sottolineando il legame ormai consolidato con il pubblico.

L’edizione 2026 porterà alcune novità: per la prima volta il cielo sopra Piazza della Vittoria sarà attraversato da voli di parapendio, affiancati da esibizioni di piccoli droni “inoffensivi”, curati dal club Tiny Buridda FPV di Genova.

Non mancheranno le attività più amate. I volontari di UniTre e della Pro Loco animeranno i “laboratori del vento”, mentre tornerà la tradizionale gara delle bolle con le BigBabol, fornite anche quest’anno da Perfetti Van Melle. A raccontare la giornata sarà lo speaker Alberto Chioetto, “vecchio amico della Pro Loco”, che seguirà in diretta lo svolgimento della manifestazione.

Accanto agli stand, spazio anche alla Protezione Civile, che sarà presente con un grande drone e proporrà “una inedita prova per diventare volontari della Protezione Civile… in erba”. Confermata inoltre la partecipazione di Adottaliguria, impegnata nella tutela degli animali da compagnia.

L’edizione di quest’anno coinciderà anche con un traguardo importante per l’associazione organizzatrice. “Quest’anno la nostra Pro Loco compie i suoi primi trenta anni”, ricordano i promotori, annunciando che nel pomeriggio è previsto “un piccolo momento di condivisione, con qualche riflessione e racconto sulla nostra Associazione e una piccola sorpresa” per festeggiare insieme al pubblico.