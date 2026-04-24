Albenga, omaggio a Marcel Marceau: al Teatro Ambra in scena "Le Cirque de l’Existence" tra arte e solidarietà

Albenga ospita lo spettacolo “Le Cirque de l’Existence”, un evento teatrale dedicato alla figura e all’eredità artistica del grande mimo Marcel Marceau, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 presso il Teatro Ambra. L’ingresso sarà a offerta libera.

Protagonista della serata è la Compagnia Teatrale “Quelli del Mercoledì”, formata da Fausto Icardo, Loredana Icardo, Cinzia Ciocca, Jessica Calbucci, Luciano Manasia e Roberto Criseri. La produzione nasce in collaborazione con il Teatro Harodia Unitre, con la partecipazione di Federica Faroni, Maurizio Cistacchi e Laura Cambise.

Un contributo significativo arriverà anche dai giovani talenti del Liceo Musicale “C. Bruno”, con gli interventi musicali del clarinettista Fabiano Pinto e del contrabbassista Carmelo De Giovanni, mentre gli accompagnamenti al pianoforte saranno affidati ad Antonella Pecoraro.

La serata sarà arricchita inoltre dalle partecipazioni straordinarie di Luisa Vassallo, mimo del Teatro del Silenzio, Giulia Isnardi, artista indipendente, Simone Carabba dell’Eldrico Genovese e Nello Simoncini, regista della Compagnia Teatrale Senzatetto.

Le scenografie saranno valorizzate dai quadri dell’artista Marinella Azzoni, mentre la voce fuori campo sarà quella del giovanissimo Morgan Carabba. La regia dello spettacolo è firmata da Silvana Ansaldo.

Parte del ricavato sarà destinata a sostenere un percorso formativo rivolto a docenti, educatori e personale scolastico sul tema della dislessia emotiva e comportamentale, promosso dall’associazione “Un Passo alla Volta”, con un obiettivo di sensibilizzazione in ambito educativo e sociale.