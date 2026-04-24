Vado Ligure, la Festa dei Libri e delle Rose celebra il potere femminile: storia e cultura tra principesse e regine della Liguria sabauda

Giunge alla sua 19ª edizione la “Festa dei Libri e delle Rose”, organizzata dal Comune di Vado Ligure, con la Cooperativa A.R.C.A. Impresa Sociale e l’Associazione Centro Iniziativa Donna. Si terrà sabato 9 maggio, dalle 15.00 alle 18.00, a Vado Ligure, nel bellissimo giardino della biblioteca comunale – Villa Groppallo (Via Aurelia 47 – ingresso libero).

Fulcro del pomeriggio, alle 16, come annunciato dal comunicato stampa ufficiale, sarà la conferenza “Principesse, Regine, Avventuriere. La Liguria del trono sabaudo”, a cura di Maria Rosa Marsilio e Daniela Amato.

Attraverso immagini d’epoca, ritratti e ricostruzioni storiche, verrà restituita voce a donne che hanno inciso su alleanze, scelte politiche e immaginario del loro tempo. Figure femminili, a volte fuori dagli schemi – come la Contessa di Castiglione e la Duchessa di Genova – ma anche regine e principesse, in un viaggio nel tempo tra cultura, splendidi costumi d’epoca e racconti di potere.

“Siamo onorate che la nostra conferenza sia stata prescelta come evento ospite della manifestazione”, ci segnala la relatrice Daniela Amato. “Questo premia il grande impegno mio e di Maria Rosa Marsilio per l’attenzione alla divulgazione storica: i nostri racconti, il nostro stile così diverso e particolare hanno evidentemente trovato grande riscontro nel pubblico, già intervenuto ai nostri eventi. Proprio per ringraziare chi ha già annunciato che verrà a risentirci a Vado Ligure, presenteremo due documenti storici inediti del 1800 che parlano di Casa Savoia e di Savona”.

La “Festa dei Libri e delle Rose” nasce nel 2008, quando la biblioteca F.lli Rosselli ha deciso di aderire alla manifestazione organizzata dal Ministero della Cultura in occasione della “Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore”, divenuta un appuntamento fondamentale nel calendario delle manifestazioni culturali italiane. La manifestazione vadese è nata per celebrare la festa di San Giorgio, il 23 aprile, sull’esempio della giornata nella quale, dal 1926, in Catalogna si celebra il giorno del libro: “una rosa per un libro”.

Successivamente, l’appuntamento è stato spostato nel mese di maggio per adeguarsi alle iniziative patrocinate dal Centro del Libro sotto il titolo di “Maggio dei Libri”, patrocinato dal Ministero della Cultura.

Nelle diverse edizioni, i temi fondamentali sono sempre stati i libri e le rose: i libri attraverso la presentazione di autori, con letture e laboratori per grandi e piccini, ed esposizioni di libri; le rose con la presentazione di tipologie fiorite, laboratori sulla loro cura, composizioni floreali, conferenze dedicate a questo meraviglioso fiore presente nel mondo dell’arte, sui suoi diversi significati e sulla sua presenza nella natura.

Ogni anno sono stati abbinati lavori artigianali a tema libri e rose, creati dalle signore delle diverse associazioni vadesi o invitando realtà analoghe a quella vadese.

Nell’edizione 2026, oltre all’esposizione delle piante di rose del Vivaio Rebella di Quiliano, dei libri per bambini a cura della Biblioteca F.lli Rosselli in tutte le lingue del mondo del progetto MammaLingua – Nessuno escluso (Nati per Leggere), e di volumi e oggetti realizzati dal Centro Iniziativa Donna, fulcro del pomeriggio sarà la conferenza “Principesse, Regine, Avventuriere. La Liguria del trono sabaudo”, a cura di Maria Rosa Marsilio e Daniela Amato (ore 16.00).