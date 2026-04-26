Sicurezza in mare: ad Alassio il corso con SUP per bagnini e operatori balneari

Il 20 e 21 aprile, presso l’Associazione Bagni Marini di Alassio, si è svolto un corso di sicurezza in mare con l’utilizzo del SUP, tenuto da Davide Marchiaro, ex atleta e campione italiano di stand up paddle.

Numerosa e partecipata la presenza di bagnini e gestori degli stabilimenti balneari, che hanno preso parte con grande professionalità e attenzione, dimostrando un forte interesse verso il miglioramento dei servizi di sicurezza in mare. Il corso ha previsto sessioni pratiche dedicate alle tecniche di recupero e salvataggio, sfruttando l’innovativo impiego del SUP come mezzo di soccorso.

I partecipanti si sono cimentati in diverse simulazioni operative, affrontando scenari sia con persone coscienti sia con il recupero di soggetti non coscienti. L’introduzione di questo strumento rappresenta un importante valore aggiunto ai sistemi di soccorso già esistenti, contribuendo ad ampliare le competenze e la professionalità degli operatori del settore, con uno sguardo attento all’evoluzione e al miglioramento continuo del servizio.

Il corso, sia tecnico che pratico, si è svolto in condizioni meteo-marine variabili, permettendo di apprezzare appieno la versatilità del SUP in diversi contesti operativi.