Villanova in lutto per Carlo Scrigna: si è spento a 87 anni

Si svolgeranno domani 27 aprile i funerali di Carlo Scrigna, figura molto conosciuta a Villanova d’Albenga, scomparso all’età di 87 anni. La cerimonia funebre è in programma alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, mentre questa sera, alle 20.30, sarà recitato il rosario nell’oratorio di San Giovanni Battista.

Residente nella frazione Coasco, Scrigna era un volto noto e stimato, profondamente legato al territorio e alle sue tradizioni. Nel 1986, insieme alla moglie, aveva accettato la sfida di avviare la mensa scolastica del paese, un servizio che nel tempo si è affermato per qualità in tutto il comprensorio grazie anche alla collaborazione con il Comune, il parroco di allora e l’asilo parrocchiale.

Ha speso la vita dedicandosi al lavoro, ma con un forte senso di comunità mai sopito: attivo nel settore dell’accoglienza, aveva gestito con la moglie un albergo ad Alassio ed era socio attivo dell’Unione Sportiva Villanovese, dedicando tempo anche alla campagna.

Scrigna è stato motore della Festa di San Marco, ricorrenza che negli anni aveva contribuito a organizzare e sostenere. “Era un uomo di compagnia, goliardico e spiritoso – lo ricorda il sindaco Pietro Balestra –. La sua casa era sempre aperta agli amici e ai momenti di festa”.

“Le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici”, conclude il sindaco.