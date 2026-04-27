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Cronaca | 27 aprile 2026, 11:21

Carcare, tentato furto d’auto in piazza Rossa: colpo fallito grazie al blocco del servosterzo

L’episodio denunciato sui social dai proprietari

Carcare, tentato furto d’auto in piazza Rossa: colpo fallito grazie al blocco del servosterzo

Tentato furto d’auto nella notte tra sabato e domenica in piazza Rossa, a Carcare. L’episodio è stato reso noto dai proprietari attraverso i social, dove è stato lanciato anche un appello a eventuali testimoni affinché segnalino movimenti sospetti nella zona.

Secondo quanto ricostruito, ignoti avrebbero forzato e aperto il veicolo, senza però riuscire a portarlo via. Il tentativo sarebbe infatti fallito grazie all’attivazione del blocco del servosterzo, che avrebbe impedito la messa in moto e la successiva fuga. 

"Presenteremo denuncia alle autorità competenti. Invitiamo chiunque abbia notato movimenti sospetti in zona a segnalarceli", l’appello dei proprietari del veicolo. Nel messaggio diffuso online viene inoltre rivolto un invito alla prudenza, in particolare a non lasciare documenti all’interno dei veicoli. 

All’interno dell’auto, durante l’episodio, sarebbero stati trovati libretto e altri effetti personali sparsi nell’abitacolo, elemento che potrebbe far pensare a un’azione mirata alla ricerca di oggetti di valore.

Graziano De Valle

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