Carcare, tentato furto d’auto in piazza Rossa: colpo fallito grazie al blocco del servosterzo

Tentato furto d’auto nella notte tra sabato e domenica in piazza Rossa, a Carcare. L’episodio è stato reso noto dai proprietari attraverso i social, dove è stato lanciato anche un appello a eventuali testimoni affinché segnalino movimenti sospetti nella zona.

Secondo quanto ricostruito, ignoti avrebbero forzato e aperto il veicolo, senza però riuscire a portarlo via. Il tentativo sarebbe infatti fallito grazie all’attivazione del blocco del servosterzo, che avrebbe impedito la messa in moto e la successiva fuga.

"Presenteremo denuncia alle autorità competenti. Invitiamo chiunque abbia notato movimenti sospetti in zona a segnalarceli", l’appello dei proprietari del veicolo. Nel messaggio diffuso online viene inoltre rivolto un invito alla prudenza, in particolare a non lasciare documenti all’interno dei veicoli.

All’interno dell’auto, durante l’episodio, sarebbero stati trovati libretto e altri effetti personali sparsi nell’abitacolo, elemento che potrebbe far pensare a un’azione mirata alla ricerca di oggetti di valore.