In pensione da oltre due anni, ma ancora in attesa di sapere a quanto ammonta il Tfr

Dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro, la meritata pensione. Ma, a quasi due anni e mezzo dal pensionamento, attende ancora di sapere a quanto ammonterà la sua liquidazione.

È il caso di G. S., che ha rivolto la domanda direttamente all’Inps, ma la risposta è sempre stata: “È in lavorazione”. A parlare per G. S. è il marito.

“Il 21 gennaio 2024 mia moglie è andata in pensione, dopo 42 anni e 10 mesi di lavoro – spiega –. Abbiamo chiesto all’Inps di sapere a quanto ammonta la liquidazione. Mi è stato risposto che bisogna attendere due anni dal pensionamento e poi decorrono altri 90 giorni per definire la pratica”.

Il marito si è prima rivolto agli uffici di Savona e gli è stato successivamente detto di rivolgersi a quelli di Genova, dove la pratica era in lavorazione.

Sono poi seguiti i solleciti, l’ultimo il 15 aprile, ma è rimasto, fino a ieri, ancora senza risposta.

“Credo che sia legittimo – dice – chiedere a quanto ammonta il Tfr di una persona che ha lavorato per 42 anni”.

Una situazione che non è isolata e che negli anni è stata oggetto anche di contenziosi. La Corte di Cassazione ha infatti più volte chiarito che il diritto al trattamento di fine servizio o di fine rapporto matura con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se la normativa può prevedere tempi differiti per la liquidazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, l’attesa non può tradursi in un’incertezza prolungata senza adeguate informazioni al lavoratore, che ha diritto a conoscere l’entità delle somme spettanti.

L’Inps, interpellata, ha spiegato di non poter parlare per questioni di rispetto della privacy.





