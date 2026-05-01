Magia e natura al Molo 8.44: proseguono gli eventi per le famiglie

Prosegue il calendario di iniziative al Molo 8.44, che nelle prossime settimane propone una doppia esperienza dedicata alle famiglie: tra magia itinerante e attività a contatto con la natura.

Dopo il primo weekend di debutto, continua “Shopping con il Mago”, il format che anima gli spazi del centro commerciale con spettacoli diffusi e momenti di sorpresa. Protagonista è Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, che tornerà tutte le domeniche di maggio, dalle 15:00 alle 18:00, con micro-esibizioni tra gallerie e negozi. Un intrattenimento leggero e coinvolgente, pensato per sorprendere grandi e bambini, con momenti di interazione diretta e la distribuzione di palloncini colorati.

Il prossimo appuntamento in programma è invece quello del weekend del 2 e 3 maggio, quando il centro ospiterà la Fattoria Didattica, in collaborazione con Verde-Commerce. Due giornate dedicate alla scoperta della natura e degli animali, con attività pensate per stimolare creatività e sensibilità ambientale.

Sabato 2 maggio, dalle 14:00 alle 19:00, spazio al laboratorio “Mandala in natura”, un’attività creativa completamente plastic-free che invita i partecipanti a realizzare composizioni artistiche utilizzando elementi naturali. È previsto anche un momento dedicato ai ragazzi con disabilità, per garantire un’esperienza accessibile e inclusiva.

Domenica 3 maggio, dalle 11:00 alle 17:00, sarà invece possibile avvicinarsi al mondo animale: conigli, cavie, tartarughe e galline saranno protagonisti di un percorso di osservazione e conoscenza, pensato per offrire ai più piccoli un contatto diretto e rispettoso con la natura.

Un calendario che unisce intrattenimento ed educazione, confermando la volontà del Molo 8.44 di proporsi come uno spazio sempre più orientato alle famiglie e alla qualità del tempo libero.