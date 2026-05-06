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Attualità | 06 maggio 2026, 12:00

Cengio, lavori sulla Sp 42: scatta il senso unico alternato per il ripristino dei guardrail

Dal 7 al 15 maggio il traffico sarà regolato da semafori o movieri tra le 8:30 e le 18:30 nel tratto tra le progressive 7+250 e 7+300

Cengio, lavori sulla Sp 42: scatta il senso unico alternato per il ripristino dei guardrail

Disagi temporanei alla circolazione lungo la Sp 42 “San Giuseppe–Cengio” a partire da mercoledì 7 maggio. La Provincia di Savona ha disposto un’ordinanza per consentire l’esecuzione di interventi di ripristino dei guardrail danneggiati nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 7+250 e 7+300, nel territorio comunale di Cengio.

Per tutta la durata dei lavori verrà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o da movieri, al fine di garantire la gestione del traffico e la sicurezza di operatori e automobilisti.

Le limitazioni saranno in vigore fino a giovedì 15 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 18:30.

Graziano De Valle

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