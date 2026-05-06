Stelle nello Sport, quasi 150mila voti per eleggere gli sportivi liguri dell’anno: il 14 maggio la 'Notte degli Oscar' ai Magazzini del Cotone

Continua a crescere Stelle nello Sport, il progetto che da ventisette anni racconta, promuove e valorizza lo sport ligure in tutte le sue forme. Anche la 27esima edizione conferma numeri da record: sono state 147.554 le preferenze espresse dal pubblico per eleggere gli sportivi liguri dell’anno, che saranno celebrati giovedì 14 maggio, alle 20.30, nella Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, al Porto Antico di Genova, durante il 27esimo Galà delle Stelle, la storica “Notte degli Oscar dello Sport ligure”.

Un’edizione che guarda non solo ai campioni, ma anche alle scuole, con un bilancio particolarmente significativo per i progetti educativi: oltre 2mila studenti coinvolti negli incontri del format “Una Classe di Valori” e 11.285 elaborati raccolti attraverso il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, realizzato con il patrocinio dell’Usr Liguria e in partnership con Orientamenti, grazie alla collaborazione di oltre 200 insegnanti e 130 scuole liguri.

Un percorso reso possibile dal sostegno di Regione Liguria, Fondazione Carige e Comune di Genova, con i patrocini istituzionali di Camera di Commercio e Porto Antico di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Sport e Salute.

"Con i suoi ventisette anni di impegno costante, Stelle nello Sport celebra il ritorno dell'appuntamento più prestigioso e atteso per l'intero movimento sportivo del nostro territorio, il Galà delle Stelle, una notte che racconta nel dettaglio ed esalta il talento degli atleti liguri", commenta Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport e alla Scuola. "Oltre a questo, ci sarà spazio per illustrare qualche numero sui progetti di Stelle nello Sport dedicati alle scuole e per proiettarci verso la Festa dello Sport, un altro momento ormai iconico nel panorama agonistico nostrano. L'unione tra sport e istruzione è il motore fondamentale per formare i cittadini del futuro: attraverso una sinergia d'eccellenza che lega il Galà alla Festa dello Sport, la Liguria rafforza il proprio modello sportivo continuando nella sua formidabile crescita, confermata anche dalla recente esperienza come 'Migliore Regione Europea dello Sport'".

Sulla stessa linea Lorenzo Garzarelli, consigliere del Comune di Genova con delega ai grandi eventi: "Stelle nello Sport è un progetto di grande valore per la città di Genova. Il Galà delle Stelle rappresenta un momento significativo, in cui vengono valorizzati atleti, società e realtà sportive che, con impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita dello sport sul territorio. Stelle nello Sport è un progetto che si sviluppa tutto l’anno e che trova nelle scuole un punto centrale. Il coinvolgimento degli studenti consente di trasmettere i valori dello sport, come rispetto, inclusione e collaborazione, rafforzando il legame tra attività sportiva e percorso educativo".

Uno dei punti centrali del progetto resta la valorizzazione di tutte le discipline, comprese quelle spesso definite “minori”. Un’espressione che Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport, invita a superare: "Era l'obiettivo da cui siamo partiti. Noi giornalisti li abbiamo definiti negli anni sport minori. Qualcuno addirittura nelle pagine li etichettava sport vari. C'era il calcio e poi c'erano gli altri sport. Questa impostazione, certo, c'è ancora oggi, perché il calcio è ovviamente uno sport popolare. Però, in 27 anni, abbiamo visto cambiare tantissimo".

E aggiunge: "Non solo perché oggi Sinner nel tennis, Brignone e altri campioni nello sci arrivano addirittura a pareggiare in popolarità i calciatori", prosegue Corti, "ma l'abbiamo visto perché, dopo 27 anni in cui abbiamo sempre premiato il calcio e gli altri sport, dall'A di atletica alla V di vela, sempre sullo stesso piano. E attenzione, altra cosa di cui siamo orgogliosi: sport di tutte le abilità. Non abbiamo mai categorizzato Vittorio Ponestà, Francesco Bocciardo e tanti campioni paralimpici. Sono stati sempre premiati nelle classifiche insieme a tutti gli altri atleti. Oggi lo vediamo anche nei percorsi scolastici, lo vediamo nella Festa dello Sport. E i bambini non cercano più solo il calcio. Anzi, ormai la maggioranza diversifica e vuole partecipare e provare molti altri sport".

Il tema viene ripreso anche da Antonio Micillo, presidente del comitato regionale Coni Liguria: "La percezione io spero e credo che sia sicuramente migliorata verso quelli che Michele Corti giustamente non chiama sport vari ma sport veri. Troviamo grandi valori etici, morali, degli atleti e dei dirigenti. Sono i risultati che poi danno una percezione. Alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, a questi grandi tornei internazionali abbiamo grandissime soddisfazioni".

Per Micillo, il modello ligure e italiano nasce soprattutto dal lavoro di base: "Credo che nasca dal volontariato, da tutti questi dirigenti che sono espressione di questo mondo, totalmente volontari, senza alcun interesse, che si dedicano giornalmente a far praticare l'attività sportiva di base motoria. Noi abbiamo numeri più piccoli rispetto a grandissime nazioni, ma abbiamo talenti perché abbiamo come italiani anche nello sport la capacità di adattarci e di capire come si può fare a ottenere risultati più grandi".

Grande spazio, dunque, al rapporto tra sport, giovani e formazione. Gli incontri di “Una Classe di Valori” hanno portato nelle scuole campioni come Francesco Bocciardo, Filippo Armaleo, Davide Mumolo, Cecilia Moretti, Federico Bergamasco e gli Insuperabili. "Duemila studenti sono stati protagonisti degli incontri di Una Classe di Valori di Stelle nello Sport", spiega Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport. "Campioni del calibro, ad esempio, di Francesco Bocciardo hanno incontrato questi studenti, hanno trasmesso il loro esempio di vita naturalmente sana, non solo dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista di tutti i giorni, insomma dei veri e propri testimoni". "Grande successo anche per gli incontri Più Gusto della Vita, realizzati in collaborazione con Montallegro", aggiunge Callai, "per promuovere sani stili di vita e naturalmente anche i temi inerenti al contrasto delle dipendenze, come ad esempio quelle relative agli smartphone, alla cattiva alimentazione, al fumo o all’alcool".

"Riconosciamo nello sport un potente strumento attraverso il quale superare le barriere sociali e fisiche e grazie al quale ogni singolo individuo forma il proprio carattere", sottolinea Andrea Rivellini, presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. "Lo sport è considerato da Fondazione Carige come uno degli ambiti nel quale incentrare la propria azione e pertanto, ancora una volta, insieme a Stelle nello Sport promuoviamo i valori dello sport per tutte le età e abilità con particolare attenzione al mondo della scuole e alle associazioni sportive di base".

Il percorso nelle scuole proseguirà sabato 23 maggio, alle 11, sotto il tendone di Piazza delle Feste, con la premiazione dei 79 studenti vincitori del concorso “Il Bello dello Sport”. A ciascuno saranno consegnati una medaglia e la sacca di Stelle nello Sport con premi e gadget. Due bonus speciali da 300 euro, offerti da Genovarent, andranno all’Ic Sampierdarena per le elementari e all’Ic Maddalena Bertani per le medie, gli istituti che hanno prodotto il maggior numero di elaborati.

Due anche i momenti di “festa sul campo” dedicati agli studenti liguri. Venerdì 22 maggio, giornata di apertura della Festa dello Sport, è in programma l’Olimpiade delle Scuole, con oltre 2.200 partecipanti di 120 classi nelle 55 aree di gara del Porto Antico di Genova. Venerdì 5 giugno, invece, appuntamento a Villa Gentile con “Il più Veloce della Città”, evento arrivato alla 41esima edizione, organizzato da Usr Liguria e Stelle nello Sport in collaborazione con Sport e Salute, Endas Liguria e Fidal Liguria.

Il nocciolo della manifestazione sarà però il Galà del 14 maggio. Sul palco dei Magazzini del Cotone saranno celebrati i vincitori delle sette categorie di voto: dagli allenatori di Genoa e Sampdoria Daniele De Rossi e Attilio Lombardo, premiati nella classifica del Rossoblucerchiato dell’Anno-Trofeo Eco Eridania, alle società dell’anno TSN Genova, Zena Roller e Vivisemm nel Trofeo Novelli 1934.

Il referendum popolare ha incoronato anche i Big Federico Bergamasco, Luca Damonte e Andrea Modica nel Trofeo Bper, le Big Chiara Fiorelli, Beatrice Serra e Agnese Spotorno nel Trofeo Montallegro, gli Junior Roberto Terranova, Antonio Ghiglino e Samuele Ajmar nel Trofeo Cambiaso Risso, oltre a Elena Motosso, Anna Balbis, Amelia Zamanae Giulia Valenza nel Trofeo Psa Italy. Tra i Green riconoscimenti per Rebecca Falcini, Elia Rossi e Lorenzo Montefinese nel Trofeo Redelfi.

Ospite d’onore sarà Valentina Rodini, componente della Giunta del Coni, atleta capace di scrivere la storia del canottaggio italiano con il primo oro olimpico femminile nel doppio pesi leggeri insieme a Federica Cesarini a Tokyo. Tornerà al Galà anche Francesco Bocciardo, nuotatore genovese, quattro ori paralimpici e ambassador del progetto SportAbility. Atteso anche il ritorno speciale di Alice D’Amato e Asia D’Amato, stelle della ginnastica italiana. Applauso speciale anche per Luca Bigi, tallonatore e capitano della Nazionale di rugby, che chiuderà tra pochi giorni una carriera straordinaria con due Mondiali disputati in maglia azzurra e 45 presenze con l’Italia.

Tre gli Oscar speciali: quello firmato Fondazione Carige per il Trofeo SportAbility a Pietro Napoli e Giovanni Napoli, medaglia d’oro ai World Games 2025 di Chengdu nel Ju-Jitsu, categoria Inclusive Self Defence Cognitive; il riconoscimento al Cus Genova Rugby, tornato in Serie A; e quello ai Fresh n Clean Junior, crew di street dance originaria di Imperia diretta dal maestro Simone Stella, protagonista anche al World of Dance Summit di Los Angeles.

Sul palco ci sarà spazio anche per lo spettacolo, con i Groovies, giovani danzatori liguri guidati da Silvia Cerdelli, già protagonisti su Rai 1 a Ballando con le Stelle, e con le quattro Miss Martina Anfora, Asia Battaglini, Lorenza Ara e Sofia Barbieri, grazie alla collaborazione con En&co Eventi di Eleonora Repetto.

Come da tradizione, la serata sarà dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti. L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria alla mail info@stellenellosport.com. I volontari coordinati dal professor Franco Henriquet raccoglieranno offerte e doneranno un cadeau Panarello.

Per tutti i protagonisti ci sarà un unico simbolo: l’Oscar delle Stelle, forgiato da 27 anni in ceramica di Albisola. Quest’anno rappresenterà il tricolore, in omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana e a un 2026 segnato anche dalle emozioni olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina.