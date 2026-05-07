Bardineto, rinnovato il direttivo del Consorzio Altopiano Bardinetese: al via la vendita dei tesserini funghi

Si è rinnovato il 1° marzo il direttivo del Consorzio Altopiano Bardinetese, realtà impegnata nella gestione e nella tutela del territorio e della raccolta fungina. Alla guida del nuovo consiglio è stata eletta presidente Mariangela Mattiauda.

Nel nuovo direttivo figurano Serena Zunino come vicepresidente, Carlo Franchelli tesoriere, Cinzia Ghilino segretaria e Alessandro Balbis consigliere con incarico di vice segretario. Completano il gruppo Simona Marenco, consigliera, e Alessio Richero in qualità di rappresentante del Comune.

Dal 9 maggio prenderà inoltre il via la vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi. I permessi potranno essere acquistati presso il Bar De Nei, il Bar Dotto, il Piccolo Forno e il Bar al Bivio di Toirano. L’ufficio del consorzio resterà aperto ogni sabato dalle 10 alle 11 per informazioni e rilascio dei tesserini. Sarà possibile effettuare l’acquisto anche online attraverso il sito ufficiale dell'associazione.

Il consorzio ricorda inoltre che resta in vigore il divieto di ricerca e raccolta dei funghi nella giornata di mercoledì, come previsto dall’ordinanza sindacale in riferimento all’articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 11 luglio 2014 numero 17.