Giro d’Italia in arrivo, a Sassello lavori sulla Sp 7 e sulla Sp 49: investiti 200 mila euro

La prossima settimana prenderanno avvio i nuovi interventi di ripristino del manto stradale lungo il percorso di competenza della 12ª tappa del Giro d'Italia (Imperia–Novi Ligure), sulle provinciali n. 7 “di Piancastagna”, dal km 0+100 al km 0+570, e n. 49 “Sassello–Urbe”, dal km 5+000 al km 5+520, per un importo complessivo di circa 200 mila euro.

A darne notizia, attraverso una nota stampa, è la Provincia di Savona: "Entrambi gli interventi interesseranno il territorio del Comune di Sassello - fanno sapere da Palazzo Nervi - Si tratta di un impegno sostanziale e particolarmente significativo, attraverso il quale l’Amministrazione ha previsto il miglioramento della sede stradale nei tratti della viabilità savonese dell’entroterra maggiormente ammalorati, compromessi nel tempo dal traffico e dai dissesti causati dagli eventi meteorologici, mediante interventi strutturali di asfaltatura, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e di transitabilità in vista dell’importante evento sportivo di rilevanza internazionale".