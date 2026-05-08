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Attualità | 08 maggio 2026, 13:22

Albenga, il sindaco Tomatis festeggia il Centro Ausilia: "Un punto di riferimento per la nostra comunità"

Incontro conviviale tra l'amministrazione e il gruppo attività sportive per la tradizionale foto annuale

Albenga, il sindaco Tomatis festeggia il Centro Ausilia: &quot;Un punto di riferimento per la nostra comunità&quot;

Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha incontrato il gruppo Attività Sportive del Centro Ricreativo Ausilia per un piacevole momento di condivisione e convivialità.

L’incontro è stato anche l’occasione per realizzare la tradizionale foto annuale del gruppo, simbolo di partecipazione, amicizia e impegno nelle attività dedicate al benessere e alla socialità. Un sentito ringraziamento dell'amministrazione è andato a tutti i partecipanti e ai volontari che, con entusiasmo e dedizione, contribuiscono ogni giorno a rendere il Centro Ausilia un importante punto di riferimento per la comunità ingauna.


 

Redazione

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