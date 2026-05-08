Albenga, il sindaco Tomatis festeggia il Centro Ausilia: "Un punto di riferimento per la nostra comunità"

Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha incontrato il gruppo Attività Sportive del Centro Ricreativo Ausilia per un piacevole momento di condivisione e convivialità.

L’incontro è stato anche l’occasione per realizzare la tradizionale foto annuale del gruppo, simbolo di partecipazione, amicizia e impegno nelle attività dedicate al benessere e alla socialità. Un sentito ringraziamento dell'amministrazione è andato a tutti i partecipanti e ai volontari che, con entusiasmo e dedizione, contribuiscono ogni giorno a rendere il Centro Ausilia un importante punto di riferimento per la comunità ingauna.



