Savona, il Comandante Generale della Guardia Costiera in visita alla Capitaneria di Porto

Ieri, il Comandante Generale della Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Savona.

Il Comandante Generale, presente in Liguria in occasione del 13° anniversario della tragedia della Torre piloti di Genova, è stato accompagnato dal Direttore Marittimo della Liguria, Ammiraglio Antonio Ranieri, ed è stato accolto dal Capitano di Vascello Matteo Lo Presti, Comandante della Capitaneria di Porto.

Nel corso della visita, l’Ammiraglio Liardo ha incontrato il personale militare in servizio presso la sede di Savona e negli uffici dipendenti, esprimendo stima e riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso a favore della collettività.

La visita si è conclusa con la firma del libro d’onore e con il tradizionale scambio dei “crest”.