Il calciomercato di Serie A torna in Riviera: anche quest’anno Alassio, Finale e Pietra protagoniste del tour estivo di Gianluca Di Marzio e co.

Il calciomercato di Serie A torna anche quest’anno nella Riviera di Ponente. È stata presentata nei giorni scorsi al Foro Italico di Roma la nuova edizione del tour estivo di “Calciomercato – L’Originale”, la trasmissione di punta di Sky Sport dedicata al calcio e ai suoi protagonisti, che anche quest’anno attraverserà alcune delle località più belle d’Italia e che, per il terzo anno consecutivo, vedrà il Ponente ligure tra le tappe del programma: dal 22 al 26 giugno Alassio, Finale Ligure e Pietra Ligure torneranno, infatti, protagoniste delle dirette nazionali di Sky Sport.

La nuova edizione del programma è stata presentata da Sky Italia insieme ai protagonisti della squadra Sky Sport, con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che, come nelle precedenti edizioni, accompagneranno il pubblico nel viaggio estivo di “Calciomercato – L’Originale”. Alla presentazione ufficiale della nuova stagione ha preso parte il sindaco di Alassio Marco Melgrati, intervenuto a Roma anche in rappresentanza dei Comuni di Finale Ligure e di Pietra Ligure.

“Partecipare nuovamente al meraviglioso tour di Sky ‘Calciomercato – L’Originale’ – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – rappresenta un motivo di grande soddisfazione. Insieme a località prestigiose come Capri, Golfo Aranci e altre splendide mete italiane, Alassio, con Finale Ligure e Pietra Ligure, avrà ancora una volta l’opportunità di promuovere al meglio le eccellenze del territorio, la qualità e la varietà dell’accoglienza, oltre all’unicità del patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico, consolidando sempre di più il ruolo della nostra meta turistica tra le destinazioni più apprezzate del panorama italiano. Si tratta di un’eccezionale vetrina promozionale e ci fa davvero molto piacere essere ancora una volta in rete con Finale Ligure e con Pietra Ligure in questa bellissima occasione di valorizzazione del nostro territorio”.

“Calciomercato - L’Originale rappresenta per Finale Ligure un palcoscenico importante per la promozione del territorio, capace di valorizzare in modo efficace l’unicità della nostra destinazione attraverso una comunicazione nazionale di qualità - dichiarano il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri e l’assessore allo Sport Valter Sericano - La presenza all’interno di un circuito che coinvolge località di grande prestigio, insieme ad Alassio e Pietra Ligure, rafforza la strategia condivisa di sviluppo turistico del Ponente ligure, fondata sulla sinergia tra territori e sulla promozione integrata delle eccellenze locali. In questa direzione si inserisce anche il percorso di crescita del nostro comprensorio nel turismo outdoor, che trova un ulteriore riconoscimento nell’assegnazione dei UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships 2026, confermando Finale Ligure come punto di riferimento internazionale per lo sport e la natura”.

“Per il terzo anno consecutivo, grazie alla proficua sinergia tra i Comuni, il sostegno di Regione Liguria e la partecipazione entusiasta del nostro tessuto imprenditoriale, Pietra Ligure torna a brillare sotto i riflettori di un evento mediatico d'eccezione come quella del 'Calciomercato l'Originale' di Sky Sport - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al Turismo Daniele Rembado – Siamo una destinazione profondamente experience-oriented e viva 365 giorni l’anno, dove lo sport, supportato da infrastrutture moderne e una rete sentieristica d'eccellenza, si fonde con un'offerta culturale ed enogastronomica di altissimo livello. Pietra Ligure, insieme al suo comprensorio, è certamente una meta votata all'outdoor riconosciuta e consolidata a livello internazionale, ma non siamo solo terra di sentieri, trekking, mountain bike, climbing e percorsi immersi nella natura ma abbiamo anche una forte anima mediterranea, dove il mare è un’esperienza totale da vivere. Dalle acque cristalline Bandiera Blu alle attività outdoor ed esperienziali acquatiche, alla bellezza sottomarina della beach rock. il nostro lungo litorale offre emozioni autentiche: snorkeling, kayak, diving, surf, sup, vela, surfskate, whale watching e spettacolari escursioni lungo la costa che regalano scorci mozzafiato. Siamo un territorio da vivere, non solo da visitare e un borgo dinamico, capace di coniugare qualità della vita e innovazione – continuano il sindaco e l’assessore - Eventi come 'Calciomercato l'Originale' rappresentano una vetrina eccezionale per la bellezza e la vitalità del nostro territorio e, forte del grande successo degli anni scorsi, questa prestigiosa trasmissione contribuirà a dare ancora maggiore visibilità a tutto il nostro splendido territorio, amplificandone la risonanza a livello nazionale”, concludono De Vincenzi e Rembado.