Spotorno celebra Lawrence: il borgo si trasforma tra cinema, cultura e memoria dello scrittore inglese

Le Giornate Lawrenciane animano ufficialmente il borgo di Spotorno con un programma d’eccezione curato da Antonio Rovere e dal Circolo Pontorno. La rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Spotorno, entra oggi nella sua fase culminante dopo l'apertura della mostra documentaria presso la Sala Palace. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per oggi pomeriggio alle ore 17.00, con la presentazione dell’annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane in collaborazione con il Circolo Filatelico Spotornese. L'annullo sarà apposto su una cartolina dedicata, opera di Francesco Maria Rovere, il quale ha curato l'intera comunicazione visiva e le locandine della manifestazione. All'evento inaugurale presenzierà l’Assessore alla Cultura Gianluca Giudice, a testimonianza del forte legame tra l'eredità dello scrittore inglese e l'amministrazione locale.

La serata di oggi proseguirà alle ore 21.00, sempre in Sala Palace, con la proiezione gratuita del film Priest of Love (1981). La pellicola verrà proposta in lingua originale con sottotitoli in italiano, una scelta volta a preservare la natura del film e a celebrare la lingua inglese proprio nei luoghi che ospitarono l'autore.

La giornata di domani, sabato 9 maggio, si aprirà alle ore 10.00 con il convegno internazionale, inaugurato dai saluti istituzionali degli assessori Gianluca Giudice, per la Cultura, e Cristiana Sechi, per il Turismo. In apertura dei lavori verranno presentati gli atti del convegno Lawrence Forever, introducendo le relazioni di accademici di fama mondiale. Stefania Michelucci, docente di Lingua e Letteratura Inglese presso l’Università di Genova, interverrà sul tema La seduzione di culture altre: D. H. Lawrence e gli Etruschi, mentre Nick Ceramella, Vice Presidente della D.H. Lawrence Society of Great Britain, presenterà una relazione dal titolo Ritorno di Ulisse (Angelo Ravagli) dalla sua Penelope (Serafina), approfondendo il retroterra socioculturale del romanzo L’amante di Lady Chatterley.

A seguire, il curatore della rassegna Antonio Rovere proporrà una cronaca del soggiorno di Lawrence a Spotorno, analizzando la persistente attualità della sua figura a cento anni di distanza. Concluderà la mattinata Francesco Maria Rovere, che tratterà il paesaggio visivo nell'opera dell'autore e parlerà del progetto di un breve film sulla figura di Lawrence a Spotorno, attualmente in fase di pre-produzione.

Il programma si sposterà poi nei luoghi dell'accoglienza cittadina per gli eventi conclusivi. Alle ore 13.00, presso l’Hotel Ligure, si terrà il pranzo lawrenciano con un menu basato sulle ricerche storiche inerenti ai gusti dello scrittore. Per l'occasione, si pasteggerà con il "Lady Chatterley" Metodo Tradizionale prodotto dalle Cantine Sancio, eccellenza vitivinicola della Riviera che ha voluto omaggiare la rassegna offrendo gratuitamente le bottiglie per l'evento. Infine, alle ore 17.00, l’Hotel Miramare ospiterà un tè letterario arricchito da pasticceria inglese e dalle letture di Lello Ceravolo in italiano e Francesco Maria Rovere in inglese, offrendo un ultimo omaggio poetico a David Herbert Lawrence.