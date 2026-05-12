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Val Bormida | 12 maggio 2026, 10:30

Peste suina, altri due casi a Piana Crixia: salgono a 5 le positività

Riscontrati le nuove positività negli ungulati nel comune dell'entroterra savonese

Peste suina, altri due casi a Piana Crixia: salgono a 5 le positività

Salgono a cinque i casi di positività alla peste suina a Piana Crixia.

Ai primi tre della settimana scorsa si sono aggiunti tre casi positivi negli ungulati come confermato dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nel bollettino settimanale.

Due invece i casi in provincia di Genova, entrambi a Genova per un totale di 284 in totale. Il totale in regione sale a 1.288.

Il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana è fermo a quota 197.

Luciano Parodi

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