Andora, "Azzurro Pesce d'Autore" parte alla grande: a Licia Colò il Premio per la tutela dell'ambiente (FOTO e VIDEO)

Si è alzato questa mattina il sipario sulla tredicesima edizione di "Azzurro Pesce d'Autore", la rassegna che il Comune di Andora dedica al pescato locale, alla cultura del mare e alle eccellenze della piana agricola, dal basilico genovese DOP all'olio extravergine di cultivar taggiasca. Tre giornate – fino a domenica 17 maggio, dalle 10 alle 20 – che quest'anno si allargano per la prima volta oltre la cornice abituale dell'approdo turistico, conquistando un tratto della passeggiata a mare di levante.

Ospite d'onore di questa edizione è Licia Colò, che ha aperto la rassegna con parole di elogio per Andora, la sua Bandiera Blu e le iniziative ambientali: alla divulgatrice va il "Premio Azzurro", riconoscimento conferito per l'impegno costante a favore dell'ambiente e degli animali. "Desidero ringraziare tutti per l'accoglienza, l'affetto e la simpatia che mi sono stati dimostrati – ha detto subito Colò al suo arrivo – Questa manifestazione genera tantissimo entusiasmo e per fortuna il tempo sta reggendo. Ci sono tanti stand da visitare e tanti prodotti da scoprire: sono molto curiosa e non vedo l'ora". Ma Licia Colò ha avuto anche parole di elogio per il sindaco Mauro Demichelis: "Dovete prestarcelo: è così smart!".

I numeri, snocciolati dal primo cittadino, restituiscono la portata della rassegna: quaranta espositori, quindici show-cooking, una decina di eventi collaterali, cinque passeggiate nell'entroterra e una ventina di ospiti. "Tanti appuntamenti – ha sottolineato Demichelis – per rendere Azzurro Pesce d'Autore un evento anche per gli andoresi e per le attività economiche del territorio". Non un dettaglio, considerando che la kermesse arriva all'indomani di un risultato atteso da decenni: il ritorno della Bandiera Blu sulle spiagge cittadine. "Un risultato reso possibile dai nostri operatori balneari e da investimenti importanti, da milioni di euro, sui sottoservizi e per abbassare l'impatto ambientale", ha rivendicato il sindaco.

Il fil rouge della tredicesima edizione è "Cucina di borgo e di bordo", formula che racconta bene l'intenzione di cucire un dialogo tra il porto e il tessuto urbano. "Vogliamo che il porto diventi sempre di più la porta di accesso verso il borgo, e il borgo una soglia che guarda verso il mare", ha spiegato Fabrizio De Nicola, presidente di A.M.A., l'Azienda Multiservizi Andora. Un'idea di apertura che si traduce, nel calendario, in degustazioni, laboratori di pesto al mortaio, mercato contadino e area street food affacciata sulla banchina lato mare.

Sul fronte istituzionale, "Azzurro Pesce d'Autore" promuove, in sinergia con il GAL Fish Liguria , quattro specie protagoniste del protocollo siglato con l'Unione Cuochi Liguria: ostrica ligure, sugarello, alletterato e prodotti dell'acquacoltura come l'orata.

A ribadire l'attenzione regionale al comparto è intervenuto l'assessore all'agricoltura e alla pesca Alessandro Piana, che ha ricordato lo stanziamento di 400 mila euro a sostegno della filiera ittica attraverso il FEAMPA e gli 11 milioni di euro previsti dal nuovo Programma regionale 2026-2028 per pesca, acquacoltura, ricambio generazionale e innovazione d'impresa.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Regione Liguria, della Provincia di Savona, della Camera di Commercio Le Riviere di Liguria e dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio, oltre del sostegno della Fondazione De Mari. La segreteria organizzativa è affidata all'agenzia Immedia, l'organizzazione tecnico-logistica alla Pro Loco Andora.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Venerdì 15 maggio

La giornata inaugurale si è aperta alle 9 al Palazzurro con un laboratorio sensoriale e degustazione di olio EVO, riservato al Camper Club La Granda. In parallelo, dalle 9 alle 14, sotto il Tendone del Circolo Nautico Andora, si svolgono i laboratori didattici per i ragazzi delle scuole medie di Andora e Laigueglia, a cura dell'Istituto Superiore Giancardi di Alassio.

Alle 10.30, al Palazzurro e nell'area antistante il porto turistico, è in programma la cerimonia di apertura: saluti istituzionali del sindaco Mauro Demichelis e delle autorità alla presenza dell'ospite d'onore Licia Colò, cooking show inaugurale del Team Savona dell'Unione Cuochi Liguria — protagonista ai Campionati Italiani di Cucina 2026 — con i "Piccoli turbanti di orata del Tigullio, con spuma di patate, olive taggiasche IGP e lacrime di pesto leggero" (focus sull'orata da acquacoltura in collaborazione con Aqua srl e GAL Fish Liguria) e taglio del nastro.

Nel pomeriggio si torna al Palazzurro alle 15 con "Il ritmo del pestello: tradizione e segreti del vero Pesto Ligure al mortaio", cooking show dello chef di borgo Simone Peirano (Il Pozzo, Andora). Alle 15.45 è la volta de "L'Ostrica Spezzina, non solo cruda…", anteprima dell'Oyster Fest a cura di Alessandro Dentone, presidente dell'Unione Cuochi Liguria, in collaborazione con la Cooperativa Mitilicoltori Spezzini e il GAL Fish Liguria. Alle 16, sotto il Tendone del Circolo Nautico, "Pestata in compagnia": laboratorio di pesto al mortaio condotto da Simone Peirano, a cura di Andora Giovani. Alle 17, ancora al Palazzurro, l'approfondimento "Pesce azzurro, pesce locale: parliamo del sugarello", con degustazione curata dal pescatore andorese Michele Cardarelli (Cooperativa Capo Mele) in collaborazione con GAL Fish Liguria.

La giornata culmina alle 18 al Palazzurro con il talk "Il porto di Andora e l'Italia della Blue Economy: sostenibilità, innovazione, accoglienza. Il porto come ingresso al territorio", con gli interventi di Fabrizio De Nicola, presidente di A.M.A., e Walter Vassallo, ideatore dei Blue Marina Awards. A seguire, l'incontro con Licia Colò "Il mare, un patrimonio da proteggere ogni giorno", le conclusioni del sindaco Demichelis e la consegna del Premio Azzurro alla divulgatrice. Alla stessa ora, nell'area street food, intrattenimento musicale con il Premiato Cotonificio (Max Spataro e Luca La Franca, due voci e due chitarre) per una serata dedicata alla grande musica italiana e internazionale.

Sabato 16 maggio

La seconda giornata si apre alle 10 al Palazzurro con "Macedonia gourmet", laboratorio-degustazione dedicato alle piante Alkekengi e Finger Lime, alle nuove specie di agrumi asiatici e ai fiori edibili, a cura del Vivaio Rocchetti Andora. Alle 10.30, sempre al Palazzurro, il Diving Club Andora presenta "Alla scoperta dei fondali del ponente ligure" con proiezione di immagini e video; in contemporanea, sotto il Tendone del Circolo Nautico, l'apertura di giornata con i saluti istituzionali dell'assessore all'Ambiente Alexandra Allegri e il laboratorio "Curiosità sul pesto al mortaio" condotto da Simone Peirano, a cura di Andora Giovani.

Alle 11.15 al Palazzurro è in programma "Porto di Andora 4.0, un marina Smart: il digitale al servizio dei diportisti", a cura di A.M.A. in collaborazione con Digital Twin, con la presentazione dei nuovi servizi e gli interventi di Fabrizio De Nicola e di Andrea Buralli di Moveetra srl. Alle 12 il cooking show "L'acciuga… una volta ero ripiena!" dello chef Luca Bertora (Vignamare, Andora — 1 Stella Michelin e Stella Verde), con focus sull'olio EVO a cura dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio.

Nel pomeriggio, alle 14.30 al Palazzurro, il cartografo Giovanni Pazzano accompagna il pubblico in "Le parole del mare: rotte e lingue che univano il Mediterraneo". Alle 15 spazio al cooking show "Risotto ai gamberi rosa con crudo di gamberi viola al lime e granella di pistacchi" a cura della brigata dell'Ittiturismo L'Approdo del Bacicin (Savona), in collaborazione con GAL Fish Liguria. Alle 16, sotto il Tendone del Circolo Nautico, nuovo appuntamento con "Pestata in compagnia" di Simone Peirano e Andora Giovani; in contemporanea, al Palazzurro, lo chef di bordo Claudio Londri (Anmi) propone "Lardo della Valmerula agli aromi di Borgo Castello su crostone di pane di Stellanello aromatizzato all'aglio di Vessalico".

Alle 17 al Palazzurro il cooking show "Cavalle in insalata" dello chef di bordo Salvatore Pinga (Ittiturismo Pingone, Imperia), in collaborazione con GAL Fish Liguria. Alle 18, sempre al Palazzurro, l'incontro con Maria Luisa Alberico, autrice di "Abbecedario Dionisiaco: in vigna, nel calice, a tavola", con introduzione della consigliera comunale Maria Teresa Nasi, a cura della Lega Navale di Andora; la degustazione finale è affidata ai vini dell'azienda Peq Agri con la partecipazione del sommelier Fisar Ivano Brunengo. Alla stessa ora, nell'area street food, serata "Pop & Indi" con la band Fuoricampo (Davide Patitucci alla chitarra acustica e voce, Matteo Marin alla chitarra elettrica, Tommaso Brovelli al kit macajon).

Domenica 17 maggio

La giornata conclusiva comincia alle 9, con ritrovo nel piazzale di ingresso al porto, con la passeggiata panoramica Mezzacqua / Borgo Castello a cura della Pro Loco Andora, in collaborazione con la consigliera comunale Maria Teresa Nasi: percorso di 6,5 km, 130 metri di dislivello, durata tre ore (informazioni e prenotazioni a marciandora@gmail.com entro venerdì 15 maggio). Alle 9.30, sotto il Tendone del Circolo Nautico, la presentazione dell'esposizione fotografica "Andora, dal passato al presente: un unico scatto tra memoria e meraviglia", con il nuovo video realizzato con l'intelligenza artificiale a partire dagli scatti storici di Marino Vezzaro.

Al Palazzurro si susseguono i cooking show: alle 10 Claudio Londri (Anmi) propone "Trancio di alletterato scottato al sentore di timo spontaneo su insalata catalana della Valmerula"; alle 11 lo chef andorese di bordo Francesco Bregolin (Hotel Ascona ****, Ascona — Svizzera) presenta "Branzino in crosta di patate con crema di trombette e Belendina caramellata". Alle 12 la presentazione "Scopriamo ed esploriamo il nostro territorio" del presidente del consiglio comunale Flavio Marchiano, seguita dal laboratorio sensoriale e di assaggio di olio EVO a cura di Ludovico Tortonesi e Paola Luperto, diplomati tecnici superiori dell'ITS Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia.

Nel pomeriggio, alle 14.30 al Palazzurro, "Scopriamo insieme le sfiziosità con la bella e dolce Belendina": approfondimento con degustazione sulla Cipolla Belendina, a cura di Pro Loco, COA e Presidio Slow Food, con i saluti istituzionali dell'assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali Monica Risso. Alle 15.15 Fabio Bottero, per Capo Mele Fishing, tiene la conferenza "La pesca sportiva a servizio della ricerca scientifica: le migrazioni del tonno rosso". Alle 16 il cooking show "Via Mare & Terra" dello chef di bordo e di borgo Luca Francia (Viamare e Viaterra, Andora); alle 17 "Il pescato del giorno alla mia maniera" di Marcos Loichtl (Cooperativa De Ferrari tra pescatori di Noli), a cura di GAL Fish Liguria.

Alle 17.45 al Palazzurro, Matteo Basile, presidente della Lega Navale di Andora, racconta in "Nel cuore del Santuario Pelagos" la recente traversata nel mar Ligure a sostegno del Ventalogo del Mare, iniziativa nazionale della Lega Navale Italiana. La giornata si chiude alle 18 con il recital di poesie di Claudio Tordella, Fabio Cavallo e Annamaria Maccaboni, a cura della Lega Navale Italiana Andora, e con la presentazione della "Festa delle Erbe di Rollo" a cura dell'Associazione Antico Borgo di Rollo, con degustazione finale.

Altre iniziative

Lungo tutti e tre i giorni sono in programma diverse attività proposte dalle associazioni e dagli "Amici di Azzurro": l'attività dimostrativa con il simulatore presso lo stand della Lega Navale Italiana di Andora (piazza Palazzurro), l'esposizione delle immagini storiche di Marino Vezzaro "Andora, dal passato al presente: un unico scatto tra memoria e meraviglia" a cura della Pro Loco (Tendone Circolo Nautico) e le uscite in barca a vela a cura della Lega Navale (tutti i giorni ore 10-12 e 14-16) e dell'Asd Match Race (venerdì ore 16, sabato e domenica ore 14).

A queste si aggiungono le uscite "In gommone all'isola Gallinara" a cura dell'Associazione Diving Club, in programma venerdì, sabato e domenica alle 11 e alle 15 (prezzo promozionale 20 euro a persona, prenotazioni presso lo stand in piazza Palazzurro); la visita guidata all'imbarcazione "Il posto delle fragole" dell'Asd Match Race (sabato e domenica alle 16); l'esposizione di Fiat 500 e veicoli d'epoca nell'area portuale (sabato e domenica per l'intera giornata); e i giochi di legno realizzati da Toto e Alessandro Tiglio, a cura dell'Associazione Andora Più (piazza Palazzurro, sabato e domenica).