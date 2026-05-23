700 ballerini dall'Italia e dall'estero al Chiabrera per "Savona International Dance Competition"

Saranno oltre 700 i ballerini provenienti da tutta Italia e dall’estero ad arrivare a Savona il 23 e 24 maggio per la quarta edizione del Savona International Dance Competition, evento che trasformerà il Teatro Chiabrera in un grande palcoscenico internazionale dedicato alla danza. In città sono attese 40 scuole partecipanti insieme a insegnanti, famiglie e professionisti del settore, in un fine settimana che unirà spettacolo, alta formazione e confronto artistico.

La manifestazione, ideata da Cristiana Rossi e Mauro Astolfi, conferma la propria crescita internazionale e il ruolo sempre più centrale della città nel panorama coreutico nazionale ed europeo. Il progetto nasce con l’obiettivo di fare di Savona un punto di riferimento per la danza, valorizzando il talento e creando occasioni concrete di crescita artistica e professionale per i giovani danzatori.

Ad aprire il weekend sarà “Savona Opening Night”, la serata del 23 maggio dedicata alle scuole di danza con ospiti e guest show: un momento di incontro e condivisione pensato per creare un clima di comunità tra danzatori, insegnanti e famiglie prima dell’inizio della competizione.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla formazione professionale con “Savona International Artist”, il percorso di laboratorio coreografico e masterclass di danza contemporanea in palcoscenico condotto da Mauro Astolfi nelle giornate di sabato e domenica direttamente sul palco del Teatro Chiabrera. Un’esperienza immersiva che permetterà ai giovani artisti di lavorare a stretto contatto con uno dei più importanti coreografi della scena contemporanea internazionale, vivendo il teatro come spazio di ricerca, creazione e crescita artistica.

Il concorso vedrà alternarsi sul palco centinaia di giovani artisti davanti a una giuria internazionale composta da figure di primo piano del panorama europeo della danza. Tra gli ospiti figurano il coreografo spagnolo Alfonso Palencia, il direttore del dipartimento danza dello Staatstheater Kassel in Germania Thorsten Teubl, il direttore artistico del Novara Dance Experience Francesco Borrelli e lo stesso Mauro Astolfi.

Durante l’evento sarà inoltre presentata una performance dei ballerini di Spellbound Contemporary Ballet con una coreografia di Mauro Astolfi, testimonianza concreta di come esperienze formative e concorsi possano trasformarsi in vere opportunità professionali per i giovani talenti.

Savona International Dance Competition, alla sua quarta edizione, è realizzato con il supporto del Comune di Savona, di US ACLI Savona e della Fondazione De Mari, realtà che continuano a sostenere un progetto culturale capace di unire arte, giovani e promozione del territorio.

L’arrivo di centinaia di partecipanti rappresenta anche un’importante occasione di promozione per Savona, con ricadute positive per strutture ricettive, ristorazione e attività del centro cittadino. Per due giorni la città si conferma così crocevia internazionale della danza, capace di coniugare cultura, turismo e formazione artistica di alto livello.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.