Savona, musica e comicità per la solidarietà, al Priamar: sabato 23 maggio una serata per i progetti di Cresc.i

Musica e solidarietà protagoniste alla Fortezza del Priamar di Savona domani, sabato 23 maggio. Alle ore 21:15 nel piazzale del Maschio, la Babilonia Ethnic Band e diversi ospiti saranno protagonisti di un evento benefico a sostegno dei progetti dell’associazione Cresc.i.

La serata vedrà la partecipazione della band insieme a i ragazzi di “The Voice Kids”, Arianna Craviotto e Alessandro Bianchi. A presentare l’evento saranno Katia Orengo e Matteo Toscano di Radio Jasper.

L’iniziativa ha una finalità solidale: i proventi della serata saranno infatti devoluti a favore dei progetti dell’associazione savonese presso il Gaslini, a sostegno dei bambini e delle loro famiglie.