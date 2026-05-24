Cairo, riaprono i giardini di Piazza della Vittoria dopo i lavori di restyling

A Cairo tornano le risate dei bambini in Piazza della Vittoria. Da lunedì 25 maggio, infatti, riapriranno i giardini “Mons. Bertolotti”, restituiti alla città dopo un intervento di riqualificazione che punta tutto su sicurezza, gioco e vivibilità.

L’appuntamento è fissato per le 15.30, quando il Comune inaugurerà i nuovi spazi con un piccolo momento di festa pensato soprattutto per le famiglie. E, come in ogni taglio del nastro che si rispetti quando ci sono di mezzo bambini e altalene, non mancherà nemmeno una merenda finale.

I lavori hanno riguardato l’installazione di tre nuovi giochi e la realizzazione della pavimentazione antitrauma colata, elemento fondamentale per rendere l’area più sicura e adatta ai più piccoli. Un investimento complessivo di circa 40mila euro che cambia il volto dei giardini nel cuore della città, trasformandoli in uno spazio più moderno, accogliente e funzionale. L’intervento ha interessato anche il patrimonio arboreo, con opere di messa in sicurezza delle piante ad alto fusto presenti nell’area.

L’obiettivo è chiaro: restituire ai bambini un luogo dove correre, incontrarsi e giocare all’aria aperta, ma anche offrire alle famiglie un punto di ritrovo piacevole e curato. Perché un parco giochi, soprattutto in una piazza centrale, non è mai soltanto un insieme di scivoli e altalene. È un piccolo presidio di socialità quotidiana, fatto di chiacchiere sulle panchine, biciclette parcheggiate in fretta e genitori che ripetono per la ventesima volta: “Ancora cinque minuti e poi andiamo”.