Fabio Marante è il nuovo segretario di Fillea Cgil Genova e Liguria

Fabio Marante è il nuovo Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Liguria. Marante, che è stato eletto questa mattina dall’Assemblea Generale di categoria riunitasi in Cgil a Cornigliano, prende il posto di Federico Pezzoli che passa ad altro incarico in Confederazione.

Marante, laureato in Scienze politiche e filosofia, dopo il servizio militare in marina nel 1999 è assunto presso l’azienda che gestisce il servizio ferroviario in ambito portuale; subito si iscrive alla Filt Cgil ed inizia l’impegno sindacale. Nel 2006 viene distaccato nella categoria dei trasporti e passa a tempo pieno all’ufficio vertenze; in questi anni si occupa anche di previdenza complementare e dal 2007 è tra i componenti del Consiglio di amministrazione di PREVILOG, il Fondo pensione della logistica, del quale ha ricoperto anche il ruolo di Vice Presidente.

Nell’aprile del 2009 lascia l’Ufficio vertenze Filt Cgil per assumere il ruolo di responsabile del dipartimento marittimo, prima a livello provinciale e successivamente regionale, occupandosi dei lavoratori impiegati in diversi settori: traghetti, traffico internazionale, servizi tecnico nautici ed affini, diporto. Nel febbraio 2014 Marante viene chiamato alla guida della categoria delle costruzioni della Cgil, la Fillea di Genova: sono anni caratterizzati dalle lotte per lo sblocco delle risorse del Terzo Valico e dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi. Dopo gli anni in Fillea Marante viene chiamato alla Segreteria della Cgil Liguria dove gli viene affidata la responsabilità di Segretario Organizzativo. In questo incarico, insieme all’Organizzazione, si occupa anche di sicurezza sul lavoro, contrasto al precariato e al dumping contrattuale.

A margine dell’elezione Marante ha dichiarato “Genova e la Liguria sono al centro di importanti investimenti pubblici che incideranno sul volto del nostro territorio, competitività economica e coesione sociale. C’è bisogno di un sindacato dalle radici forti, capace di rappresentare il mondo del lavoro: la Fillea è il sindacato di frontiera, dell’applicazione del contratto, della sicurezza e formazione, dell’inclusione sociale e rappresenta un riferimento solido e sicuro per tutti i lavoratori delle costruzioni”.