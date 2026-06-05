Ad Andora un workshop dedicato alla stampa 3D per ragazzi dai 12 ai 16 anni

Un workshop introduttivo alla stampa 3D rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 16 anni. L’iniziativa si terrà sd Andora , sabato 6 giugno 2026 alle ore 10.00 presso Palazzo Tagliaferro e offrirà ai partecipanti la possibilità di scoprire da vicino il funzionamento delle stampanti 3D e le principali fasi del processo che consente di trasformare un’idea in un oggetto reale.

Il workshop sarà tenuto da Marco Ferrara, laureato in Computer Science, che guiderà i ragazzi in un percorso pratico e coinvolgente pensato per stimolare curiosità, creatività e interesse verso le discipline tecnologiche.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Viviamo Andora, con il patrocinio del Comune di Andora. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È pertanto richiesta la prenotazione tramite email all’indirizzo viviamoandora@gmail.com.



