Carcare investe sullo sport, nuovo piano da oltre 300mila euro per impianti e spazi pubblici

Carcare accelera sul fronte dello sport e degli impianti pubblici con un nuovo piano di interventi che supera i 300mila euro e che mira a rafforzare l’offerta per giovani, associazioni e cittadini.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale, che fa il punto anche sui lavori già completati negli ultimi mesi: dalla nuova caldaia e la riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo “C. Corrent”, fino all’impermeabilizzazione del tetto del palazzetto dello sport “S. Ticineto” e al rinnovo dell’illuminazione della bocciofila comunale. Interventi diffusi che, nelle intenzioni del Comune, rappresentano la base su cui costruire la nuova fase di sviluppo.

Il cuore del progetto riguarda le aree esterne del palazzetto “S. Ticineto”, dove sorgeranno due nuovi campi da pickleball, disciplina in forte crescita anche in Italia, una nuova parete d’arrampicata professionale destinata ad accogliere l’attività della Vertikarcare e un nuovo campo da beach volley. In alternativa, l’amministrazione valuta la realizzazione di un’area attrezzata per il calisthenics, a seconda delle esigenze tecniche e gestionali.

Parallelamente, sono previsti ulteriori interventi di manutenzione straordinaria. Allo stadio “Candido Corrent” è in programma il rifacimento completo della tribuna coperta con guaina bituminosa, insieme a un restyling dell’ingresso spettatori, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e accoglienza. Alla bocciofila comunale, invece, si interverrà su una porzione del tetto per risolvere in modo definitivo le infiltrazioni che da tempo creano disagi alla struttura.

“Più spazi per lo sport significano più socialità, salute e vita per il nostro paese”, sottolinea il sindaco Rodolfo Mirri, rivendicando la scelta di investire sugli impianti come leva di aggregazione e crescita. “Non semplici promesse, ma investimenti concreti che cambiano il volto di Carcare”.