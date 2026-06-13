Gli rubano il motorino a 16 anni a Vado, dopo 42 anni il mezzo restituito al proprietario grazie ai carabinieri

Una storia a lieto fine, iniziata nel Savonese oltre quarant’anni fa, si è conclusa nei giorni scorsi a Volpiano, in provincia di Torino. Protagonista un 58enne residente a Saluzzo, che ha potuto riabbracciare il ciclomotore che gli era stato rubato quando aveva appena 16 anni.

Il furto risaliva al 1984 ed era avvenuto a Vado Ligure, dove l’uomo viveva durante l’infanzia e l’adolescenza. All’epoca il giovane proprietario aveva regolarmente denunciato la scomparsa del mezzo alle forze dell’ordine, senza però riuscire più a recuperarlo.

A distanza di 42 anni, il ciclomotore è ricomparso per le strade di Volpiano. Una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione ha fermato un 64enne alla guida del mezzo, che era privo di targa. Gli accertamenti effettuati sul telaio hanno permesso di ricostruirne la storia, facendo emergere che il ciclomotore risultava rubato proprio dal 1984.

Per il 64enne è quindi scattata la denuncia a piede libero alla Procura di Ivrea con l’accusa di ricettazione. I Carabinieri hanno poi avviato le ricerche dell’allora proprietario, riuscendo a rintracciare il 58enne.

Dopo un comprensibile momento di incredulità, l’uomo ha potuto tornare in possesso del suo primo mezzo a due ruote: un ricordo dei suoi 16 anni e di un pezzo della sua vita trascorsa a Vado Ligure, ritrovato dopo oltre quattro decenni.