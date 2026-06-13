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Cronaca | 13 giugno 2026, 12:31

Tra i bagnanti con un ampio campionario di merce firmata ma contraffatta: ingente sequestro della Polizia locale di Finale

T-shirt, pantaloni, borse e altri accessori, tutti riportanti marchi di note griffe dell’alta moda

Tra i bagnanti con un ampio campionario di merce firmata ma contraffatta: ingente sequestro della Polizia locale di Finale

Ingente sequestro di capi di abbigliamento e accessori da parte della Polizia Locale di Finale Ligure, nell’ambito dei controlli contro il commercio abusivo sul territorio comunale.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione dell’agente di quartiere del rione Marina, che ha notato una persona aggirarsi con fare sospetto tra i bagnanti, proponendo in vendita un ampio campionario di merce.

A quel punto è entrato in azione il nucleo di pronto intervento della Polizia Locale. Come previsto dalle procedure adottate dal Comando finalese, gli agenti hanno atteso prima di intervenire, scegliendo un momento in cui il venditore si trovava in una zona poco frequentata. Una precauzione finalizzata a evitare potenziali rischi per le persone in transito in caso di fuga.

La merce è stata recuperata e posta sotto sequestro dagli agenti. Tra gli articoli rinvenuti figurano t-shirt, pantaloni, borse e altri accessori, tutti riportanti marchi riconducibili a note griffe dell’alta moda.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo condotta dalla Polizia Locale finalese per contrastare la vendita abusiva e la commercializzazione di prodotti potenzialmente contraffatti, con particolare attenzione alle zone più frequentate durante la stagione estiva.

Redazione

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