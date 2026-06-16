Savona, gran finale per i "Concerti di Primavera" con il duo Xun Pan–Wu Chao

Mercoledì 17 giugno, alle ore 21, la Sala Stella Maris di Savona ospiterà il concerto conclusivo del Festival pianistico internazionale “Concerti di Primavera”, inserito nel programma dell’Accelerando Festival.

Protagonisti della serata saranno i pianisti Xun Pan e Wu Chao (USA), che proporranno un programma per pianoforte a quattro mani con musiche di J.S. Bach, G. Fauré, J. Brahms e C. Debussy. Due interpreti di fama internazionale per il gran finale della rassegna.

L’edizione del festival si chiude con un bilancio positivo, segnato da un’ampia partecipazione di pubblico e dalla presenza di artisti di rilievo internazionale, che hanno contribuito a rendere i “Concerti di Primavera” un appuntamento di riferimento nel panorama musicale.

"Ringraziamo gli enti e le realtà che hanno sostenuto l’iniziativa: Fondazione De Mari, Regione Liguria, Comune di Savona, Comune di Cairo Montenotte, Comune di Altare, Fondazione Pianfei, Unione Industriali della Provincia di Savona, ICIT Savona, Amici della Lirica “Renata Scotto” di Savona, Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Paganini, Banda “G. Puccini” di Cairo Montenotte e Ditta Grondona", spiegano gli organizzatori della rassegna.