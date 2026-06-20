Pontinvrea, blitz dei ladri in una casa. Il proprietario: "Qualche giorno fa sono entrati da mia madre a Giusvalla, ora è toccato a me"

Nuovo episodio di cronaca nell’entroterra savonese, a pochi giorni dall’irruzione in un alloggio di Giusvalla. Tra la notte e le prime ore del mattino di oggi, ignoti hanno preso di mira un immobile indipendente a Pontinvrea.

"Ho una casa su due piani – racconta il proprietario – è stata forzata una finestra e sono entrati al piano terra, dove custodisco anche alcune motoseghe. Hanno fatto danni, senza portare via nulla".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti. L’episodio riaccende la preoccupazione tra i residenti, già colpiti da un recente tentativo di intrusione nella stessa area.

"Qualche giorno fa sono entrati nella casa di mia madre a Giusvalla, ora è toccato alla mia. Se non vengono colti sul fatto, purtroppo è difficile fermarli", aggiunge il proprietario.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare attenzione e a segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi situazione anomala: movimenti sospetti nei pressi delle abitazioni, rumori insoliti o veicoli non riconosciuti. È importante non affrontare direttamente eventuali malviventi, ma lasciare intervenire gli operatori fornendo ogni dettaglio utile, come descrizioni delle persone, direzioni di fuga o targhe dei mezzi.

Tra le principali misure preventive resta il consiglio di verificare sempre la chiusura di porte e finestre e, quando possibile, dotarsi di sistemi di sicurezza collegati alle centrali operative.