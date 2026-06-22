Grande Festa della Subacquea ad Albenga (Savona), la 18ª edizione nel mare della Gallinara Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026

Sabato 27 e domenica 28 giugno nel mare della Gallinara di Albenga (Savona), al via la 18ª edizione della “Grande Festa della Subacquea - Nessuno Escluso”, l’evento gratuito organizzato da HSA in collaborazione con il diving Centro Subacqueo Idea Blu di Albenga con il supporto del Nucleo Subacqueo Carabinieri Genova. Appuntamento per tutti alle ore 9.00 al Diving Centro Subacqueo Idea Blu di Albenga, in via V. Luigi Einaudi.

Nel bel mare dell’isola Gallinara i subacquei in immersione sono seguiti dalle guide HSA di Onda Sub Torino, Sub Novara Laghi, Passione d'Amare Ronco Scrivia, Scuba Diving Club NRDC Nato Solbiate Olona. Gli esperti subacquei non vedenti Maurizio Lo Bortalo e Andrea Sanlazzaro sono protagonisti di un momento molto atteso: sabato effettueranno in immersione le operazioni di posa della targa in braille ai piedi del Cristo Redentore, situata a 17 di profondità nella baia isola Gallinara. In mare le limitazioni si attenuano: crescono autonomia, fiducia e benessere Nel mare di Albenga si svolgono due giornate di incontro e condivisione dedicate alla subacquea inclusiva, in un clima di entusiasmo e amicizia.

Grazie all’impegno degli organizzatori e al prezioso contributo dei volontari delle associazioni cittadine, l’evento offre ai partecipanti, e in particolare alle ragazze e ai ragazzi dell’associazione di persone con disabilità intellettive “Non Uno Meno” di Albenga, l’opportunità di vivere un’attività ricca di emozioni, che valorizza le capacità di ogni persona e promuove l’inclusione attraverso il mare. I partecipanti sono accompagnati in acqua da un gruppo di Istruttori e Guide HSA, che con professionalità, passione e spirito di servizio, mettono le proprie competenze a disposizione degli altri. Sottolineano Luca e Sara Balbi, responsabili del Diving Centro Sub Idea Blu, che curano gli aspetti della logistica diving e i battelli in mare: “Crediamo in una subacquea davvero accessibile a tutti, anche in mare.

Le immersioni nel nostro diving con i subacquei disabili sono in crescita anche durante l'anno; il nostro impegno continua in linea con gli obiettivi e gli standard didattici di HSA”. La manifestazione include come sempre momenti conviviali molto attesi, come il pranzo insieme e la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e delle certificazioni dell’esperienza subacquea. Gianfranco Lenti di HSA Italia è l’organizzatore che ha ideato diciotto anni fa la festa di Albenga, che così racconta: “La nostra festa della subacquea è bella e piena di significato. L'obiettivo fin dalla prima edizione era quello di aprire la partecipazione a tutti i subacquei con e senza disabilità per fare comprendere la fattibilità di questa esperienza, e così sviluppare concretamente vera integrazione in mare in immersione e lanciare alla collettività un messaggio chiaro e forte di inclusione. Successivamente abbiamo posato ai piedi della statua del Cristo Redentore una targa in braille per i sub non vedenti con la descrizione della storia della grande statua sommersa nelle profondità del mare della Gallinara e dei fondali che lo circondano. Avvolti dal mare i subacquei, insieme a noi in immersione, condividono intense emozioni là dove la gravità si attenua e ci si muove liberamente”. 2

Continua Ornella Vaccaro, presidente dell'associazione di persone con disabilità intellettive, “Non Uno Meno” di Albenga che da anni sostiene e partecipa all'iniziativa con i suoi ragazzi: “È un’esperienza unica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, di ogni età. Riteniamo che la subacquea sia perfettamente in linea con il nostro modello sperimentale di intervento sulla disabilità, perché è davvero un’esperienza coinvolgente e il mare fa stare bene. Un modo molto bello di sviluppare inclusione”.

La “Grande Festa della Subacquea - Nessuno Escluso” di Albenga - isola Gallinara è un altro importante evento delle tante tappe di HSA nel mare della Liguria: da Albenga al COMSUBIN e la Marina Militare a Le Grazie con l'evento “Insieme in Immersione a Portovenere”, passando per Genova con “Il Mare da toccare” e senza dimenticare la posa a Monterosso di un itinerario subacqueo in braille per persone con disabilità visiva. È un percorso che parte da lontano, fin dall'inizio degli anni Novanta, con molte iniziative sviluppate che hanno visto negli anni, ben oltre 800 subacquei con disabilità brevettati HSA International, immergersi nelle bellezze del mare ligure È un’azione importante sviluppata da HSA con diversi e qualificati partner locali che dimostrano le potenzialità che la Liguria può avere verso un mare sempre più per tutti.

La subacquea è un'opportunità di inclusione e partecipazione che apre il mare a tutti La subacquea, insieme al nuoto, allo snorkeling, è uno strumento potente di inclusione e partecipazione che lancia un messaggio semplice ma importante, quello di un mare aperto a tutti. È un messaggio che trova espressione concreta nelle iniziative organizzate da HSA Italia su tutto il territorio nazionale grazie all'impegno degli organizzatori e dei volontari delle associazioni cittadine: sono loro, con il loro lavoro, che rendono possibile l'accesso alle attività subacquee anche alle persone con disabilità. Si tratta di un obiettivo che da sempre caratterizza l'attività di HSA Italia, agenzia didattica internazionale specializzata nella formazione subacquea per persone con disabilità. Attiva dal 1981, da pioniera del settore, HSA ha sviluppato un sistema didattico che nel corso degli anni ha permesso a migliaia di persone con disabilità, in Italia e nel mondo, di conseguire il brevetto subacqueo. Oggi questo percorso formativo si avvale anche della piattaforma HSA Online Training, che consente di seguire a distanza le lezioni teoriche dei corsi, anche dalle persone con disabilità visiva.

L’evento di Albenga è reso possibile grazie ai tanti partecipanti, sostenitori e volontari cui vanno i ringraziamenti da parte degli organizzatori: Nucleo Carabinieri Subacquei Genova, Unione ITALIANA CECHI E IPOVEDENTI GENOVA, l'associazione il Mare per Tutti, ANASEND - Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili. Un ringraziamento particolare a Bagni DORIA, Coffein Compagnie Italy, SUEX Propulsori, Beuchat, Lions Albenga, Pianeta Azzurro, Mares, Cressi, SALVIMAR, Apnea Team HSA Italia, e all’associazione Non Uno Meno di Albenga. Anche questa edizione si svolge con il patrocinio del Ministero del Turismo, di NADD Global Diving Agency, del Comune di Albenga di SIMSI - Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica