Savona, appello: smarrita la gatta Sally in via Nizza, caduta da una finestra

Una richiesta d'aiuto per ritrovare un animale smarrito arriva dalla zona di via Nizza, nei pressi di Sottozero e di Villa Zanelli, a Savona. Questa mattina, in un orario compreso tra la mezzanotte e le cinque, la gatta Sally è caduta da una finestra finendo su un'automobile in sosta, il cui parabrezza è andato in frantumi.

Nelle vicinanze, fortunatamente, non sono state trovate tracce di sangue: la proprietaria ritiene quindi che l'animale sia fuggito per lo spavento o che si sia rifugiato in un punto difficilmente raggiungibile. Da quel momento, però, di Sally si sono perse le tracce.

La gatta presenta un segno distintivo che può facilitarne il riconoscimento: un occhio velato fin dalla nascita.

Chiunque l'avesse vista, anche solo di sfuggita, o l'avesse nel frattempo presa in custodia, è pregato di segnalarlo con una telefonata ai seguenti numeri: 340 0616533 / 347 0640129.

Ogni informazione, anche minima, può essere utile per riportare Sally a casa.