Torna per l'estate 2026 lo "Scaletto senza Scalini": il servizio scatterà dal 27 giugno

Torna anche per l'estate 2026 il progetto "Scaletto senza Scalini", il servizio di balneazione assistita rivolto alle persone con disabilità attivo presso la spiaggia dello Scaletto dei Pescatori, nel quartiere Fornaci di Savona.

Il servizio prenderà avvio venerdì 27 giugno e proseguirà fino al 6 settembre 2026, per una durata complessiva di circa 72 giorni. Le attività sono organizzate su due turni giornalieri: il mattino dalle ore 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30.

Le prenotazioni sono aperte a partire da venerdì 26 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, telefonando al numero 377 479 24 81.

Il progetto, avviato nel 2010 e dal 2025 gestito dalla Cooperativa Sociale Il Faggio Onlus di Savona, rappresenta un punto di riferimento consolidato per l'accessibilità al mare nel territorio savonese e ligure. L'obiettivo della nuova gestione è assicurare la continuità di un servizio che nel corso degli anni ha accolto migliaia di ospiti provenienti da Savona, dalla provincia e da altre regioni.

"Siamo soddisfatti di poter garantire anche quest'anno la continuità di un progetto che ha un valore reale per molte persone e per le loro famiglie - dichiara la Cooperativa Il Faggio - Lo Scaletto senza Scalini è parte della storia sociale di questa città, e per noi è un impegno concreto verso chi ha diritto, come tutti, a vivere il mare in sicurezza e con dignità."

"Lo Scaletto senza Scalini è il biglietto da visita di una città che fa dell'accessibilità e dell'inclusività un proprio e imprescindibile valore - dichiara l'Assessore Francesco Rossello - Ormai sedici anni fa la nostra città è stata capofila nella realizzazione di questo progetto, che negli anni ha sempre offerto un servizio completamente gratuito a migliaia di persone con disabilità. Proprio grazie a questo spirito, alla passione e alla competenza di tutti coloro che vi si sono dedicati, a partire da Ugo Cappello, e alla splendida cornice della spiaggia Bandiera Blu, lo Scaletto delle Fornaci è diventato un punto di riferimento per migliaia di utenti provenienti da tutto il Nord Italia."

"La riapertura estiva dello Scaletto senza Scalini si inserisce nel progetto 'Viaggi senza Barriere' che, dopo il conseguimento della Bandiera Lilla, è diventato uno degli asset strategici delle politiche turistiche della nostra città - aggiunge l'Assessore Nicoletta Negro - Rendere accessibile ogni nostro servizio è un dovere, ma anche un'opportunità di sviluppo."

Il progetto dello scaletto senza scalini verrà realizzato nel tratto di litorale insignito della bandiera blu.

“Anche per quest’anno Savona si è aggiudicata questo prestigioso riconoscimento - conclude l’assessore Barbara Pasquali - non solo per l’acqua del mare pulita, ma per i servizi che vengono offerti e per le azioni tese alla sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente. Un lavoro che impegna gli uffici e l’Amministrazione per 365 giorni l’anno”.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Savona, con il sostegno della Fondazione Agostino De Mari e il cofinanziamento della Regione Liguria.