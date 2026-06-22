Federsanità riparte dentro Anci Liguria, nasce la commissione permanente per integrare sanità e welfare

Prende forma il nuovo corso di Federsanità all'interno di Anci Liguria. Con la determinazione n. 193 del 22 giugno 2026, firmata dal Vice Direttore Vicario Reggente Annalisa Cevasco, è stata formalizzata la composizione della neonata Commissione Federsanità Anci Liguria, l'organismo permanente che eredita un patrimonio di 26 anni di competenze nell'integrazione tra politiche sociali e sanitarie.

Il percorso di riorganizzazione è scaturito dall'approvazione della Legge Regionale n. 18 del 12 dicembre 2025, che ha riformato il Servizio Sanitario Regionale portando alla trasformazione delle vecchie aziende sanitarie e ospedaliere e alla conseguente decadenza dei relativi vertici. Per questo motivo, Federsanità Anci Liguria ha dovuto cessare il suo percorso come Associazione dotata di propria autonomia statutaria, diventando una Commissione permanente in seno ad Anci Liguria.

La Commissione sarà coordinata dal dott. Luca Petralia, Vice Direttore di Anci Liguria, che mantiene il ruolo di Segretario generale dell'organismo. Petralia avrà il compito di salvaguardare il nome, il logo, la storia e le finalità istituzionali di Federsanità, seguendo un modello analogo a quello già adottato per altre storiche Associazioni di Enti Locali confluite in Anci.

La nuova Commissione di lavoro garantisce una rappresentanza capillare di Amministratori locali provenienti da tutta la Liguria:

Città Metropolitana di Genova : Cristina Lodi (Assessore del Comune di Genova); Fabio Mustorgi (Assessore a Rapallo); Sergio Agosti (Sindaco di Ronco Scrivia); Roberto Viale (Sindaco di Zoagli).

: (Assessore del Comune di Genova); (Assessore a Rapallo); (Sindaco di Ronco Scrivia); (Sindaco di Zoagli). Provincia della Spezia : Giulio Guerri (Assessore del Comune della Spezia); Cristina Ponzanelli (Sindaco di Sarzana); Egidio Banti (Sindaco di Maissana).

: (Assessore del Comune della Spezia); (Sindaco di Sarzana); (Sindaco di Maissana). Provincia di Savona : Riccardo Viaggi (Assessore di Savona); Riccardo Tomatis (Sindaco di Albenga); Luciana Di Mauro (Assessore di Finale Ligure).

: (Assessore di Savona); (Sindaco di Albenga); (Assessore di Finale Ligure). Provincia di Imperia : Laura Gandolfo (Assessore di Imperia); Luca Volpe (Consigliere di Imperia e Coordinatore della Commissione Welfare Anci Liguria); Fulvio Fellegara (Vice Sindaco e Assessore di Sanremo).

Con l'insediamento della squadra, la Commissione è già chiamata a rispondere alle sfide urgenti del welfare territoriale. Tra i primissimi punti in agenda figurano la gestione delle attività tecniche legate alla convenzione con ATS Liguria sul nuovo Piano Socio Sanitario Integrato Regionale. L'obiettivo prioritario resta quello di mantenere strettamente connesse la programmazione sanitaria e le risposte concrete ai bisogni sociali dei cittadini.