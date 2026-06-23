Savona, gatta scomparsa in via Nizza, l'appello della proprietaria: "Aiutatemi a ritrovarla"

Un taglio sulla punta di un orecchio e un altro taglio a metà dell'altro orecchio, oltre a un piccolo puntino sul naso. Sono questi i tratti distintivi di una gatta scomparsa nella zona di via Nizza, nei pressi dell'area Sottozero.

L'animale si è allontanato dopo un litigio con un'altra gattina arrivata recentemente in famiglia e da allora non ha più fatto ritorno a casa. La proprietaria l'ha cercata per tutta la mattinata senza riuscire a trovarla.

"Non è da lei saltare i pasti, soprattutto la colazione e il pranzo", racconta, sottolineando come il comportamento della gatta sia particolarmente insolito.

La proprietaria, attraverso la pagina Facebook del gruppo di Legino (Léze - Légino), lancia un appello affinché chiunque avvisti la gatta la contatti al più presto.