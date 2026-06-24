Andora presenta una rete di sentieri per tutti: 43 chilometri ad anello e 26 di collegamenti asfaltati

Grazie a un lavoro capillare, andato avanti negli anni, passo dopo passo, oggi Andora è in grado di mettere a disposizione di turisti e residenti una serie di percorsi per trekking, escursioni e bike capaci di offrire esperienze autentiche tutto l’anno. Ogni percorso racconta una parte del territorio: qualità, sostenibilità, tradizione e innovazione, che si fondono con storia e cultura, sempre sotto lo sguardo vigile e austero dell’olivo, simbolo di resistenza e longevità.

La rete dei sentieri già ripuliti e dotati di cartellonistica si sviluppa ad anelli, per un totale di 43 chilometri di percorsi, uniti da 26 chilometri di collegamenti asfaltati. Un patrimonio che, grazie alla valorizzazione messa in atto, si presenta oggi come un vero progetto strategico per il territorio, che si va ad unire alla Ciclovia Tirrenica, che da Andora conduce fino a Ospedaletti, attraversando il Golfo Dianese, con un percorso sul mare unico e suggestivo di circa 50 chilometri.

Spiega Flavio Marchiano, Presidente del Consiglio Comunale di Andora e delegato all’Agricoltura e ai Sentieri: “Negli anni abbiamo costruito, passo dopo passo, una rete sempre più strutturata di sentieri, in parte già conosciuta, nota e ufficializzata sui siti di escursioni e trekking, che include percorsi panoramici costieri e dell’entroterra. Una delle maggiori difficoltà incontrate è sempre stata quella della manutenzione e pulizia dei sentieri; un problema che abbiamo risolto affidando l’incarico alla Coa, la Cooperativa Ortofrutticola Andorese, che si occupa in modo costante dello sfalcio, della manutenzione e del ripristino o nuovo posizionamento della segnaletica di riferimento. Un investimento concreto per garantire sicurezza, decoro e piena fruibilità.

Per iniziare abbiamo identificato circa 43 chilometri di sentieri, in parte collegati tra loro, integrati da circa 26 chilometri di percorsi asfaltati che consentono accessi diversificati e una fruizione più ampia e inclusiva. Un sistema pensato per essere aperto, accessibile e adatto a diverse tipologie di utenti. La volontà dell’amministrazione è chiara: realizzare un sistema di percorsi fruibili a 360 gradi, utilizzabili 365 giorni all’anno, puntando con decisione sull’outdoor e su un turismo destagionalizzato, capace di valorizzare ogni stagione.

Abbiamo lavorato alla definizione di itinerari ad anello, sia nella zona di Levante che in quella di Ponente, in grado di offrire esperienze diversificate e complementari su tutte le colline che fanno da cornice alla nostra bellissima piana del Merula. Andora si propone così come una destinazione capace di offrire esperienze autentiche tutto l’anno, dove ogni percorso racconta una parte del nostro territorio.

Puntiamo sicuramente al costante mantenimento di questa rete sentieristica, ma miriamo anche ad un suo ampliamento, con nuovi tracciati, ad una implementazione della cartellonistica e segnaletica di riferimento e ad una promozione che ne permetta la conoscenza e ne faciliti la fruibilità”.

Sottolinea il sindaco Mauro Demichelis: “Un progetto molto importante per il nostro territorio, che unisce la pista ciclopedonale a una rete di sentieri puliti e mantenuti che si sviluppa per oltre 40 chilometri. Un richiamo turistico e un altro tassello verso la destagionalizzazione, rivolto non solo agli Appassionati di biciclette, ma anche a chi ha piacere di fare camminate a piedi”.

Questi gli anelli dei sentieri già completati e a disposizione del pubblico:

Anello Rollo – San Giovanni

Percorso escursionistico panoramico. Offre viste sul mare e del borgo di Cervo, passando tra antichi carruggi ed uliveti.

Punti di Interesse: Borgo di Rollo, chiesa della SS. Trinità, Sentiero dell'Apparizione, vista panoramica su Capo Mimosa, Area di San Giovanni.

Collegamento Passo Chiappa - Conna​

Importante crocevia di sentieri che collega Andora a Cervo, ​Villa Faraldi e l'Alta Via dei Monti Liguri. Punti di interesse: la Valle del Merula, i golfi di Andora, Diano Marina, Laigueglia e Alassio. ​ Viste spettacolari sull'isola Gallinara e panorama sul mar Ligure. ​ Caselle in pietra a secco, il sentiero delle Orchidee.

Mandamentale

Un tratto ben conservato è il percorso tra Duomo e San Giovanni​. Il sentiero è meta di escursionisti. Punti di interesse: Oratorio San Sebastiano, Villa Musso, Castello Alemanni, ​Cappella Nostra Signora del Carmine, Villa Stampino.

Anello Conna – Moltedo

Percorso escursionistico che attraversa la suggestiva Val Merula, alternando antiche borgate, uliveti secolari e tratti boschivi della Riviera di Ponente. Punti di interesse: Borgata Moltedo, architettura agricola locale, scorci di costa e di entroterra, fasce coltivate a ulivo, macchia mediterranea, caselle in pietra.

Anello Metta – San Bernardo

Collega la Marina di Andora ai ruderi della chiesa di San Bernardo, situati sul crinale. Molto panoramico, offre scorci sulla Baia del Sole, l'isola Gallinara e le Alpi Marittime. Punti di interesse: Borgo Castello, Colla Micheri, Poggio Brea, Ruderi San Bernardo.

Anello Colla Micheri – Castello

Collega il Castello di Andora e il borgo medievale di Colla Micheri: è uno dei percorsi escursionistici più suggestivi del Ponente Ligure. Si tratta di un itinerario storico che ripercorre tratti dell'antica via Julia Augusta, offrendo panorami spettacolari sul golfo di Laigueglia e Alassio. Punti di interesse: Borgo Castello, Colla Micheri, Santi Cosma e Damiano, Capo Mele.

Anello Mezzacqua – Colla Micheri