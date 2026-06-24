Cairo, arriva una cabina automatica per fototessere in centro: servizio attivo h24

Con un’apposita delibera di Giunta approvata nel marzo 2025 era stata avviata la manifestazione d’interesse destinata a individuare un operatore economico qualificato per l’installazione di una postazione automatica per fototessere a Cairo su suolo di proprietà comunale. L’amministrazione Lambertini aveva anche individuato la zona per il posizionamento e più precisamente l’incrocio tra Corso Italia e Via Colla nell’area antistante Porta Soprana, dove fino a qualche anno vi era il chiosco dei giornali.

Dedem S.p.A., Gruppo leader nel settore, ha presentato la sua proposta che è stata giudicata consona e ha ottenuto la concessione per tre anni rinnovabili. Ora, dopo che il Suap ha curato l’istruttoria e l’assegnazione e l’ufficio tecnico le diverse procedure di installazione, la cabina fototessera è diventata realtà.

La cabina fototessera installata mette a disposizione dei cittadini un servizio efficiente e innovativo per la realizzazione di fototessere conformi agli standard richiesti per tutti i principali documenti d’identità. Oltre alla stampa immediata, consente di ottenere la fotografia anche in formato digitale, con la possibilità di trasmetterla direttamente agli uffici comunali abilitati per la Carta d’Identità Elettronica e agli altri enti aderenti, rendendo più rapide le pratiche amministrative. Completa l’offerta la possibilità di realizzare le classiche foto ricordo in stile vintage, disponibili sia nel classico formato a strisce, a colori o in bianco e nero, sia con grafiche dedicate a ricorrenze ed eventi. Il tutto a disposizione del cittadino ogni giorno e ogni ora dell'anno, in modo estremamente semplice e intuitivo, grazie a un’interfaccia multilingue con istruzioni vocali e visuali.

Un’innovazione importante per la Città, sia per i residenti, sia per tutti coloro che fruiscono dei suoi servizi, infatti l’unica cabina presente fino ad oggi era dislocata presso la stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo e quindi di difficile accesso soprattutto per le persone anziane o con difficoltà negli spostamenti.