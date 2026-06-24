Savona, la spiaggia del Prolungamento "ripulita" dai volontari: oltre 2500 mozziconi raccolti

Sabato 20 giugno a Savona, la spiaggia del Prolungamento è stata invasa da un piccolo esercito di volontari, armati di pinze, retini e sacchi per la raccolta dei rifiuti. Non è la prima volta che Assonautica collabora con Plasticfree, e anche questa esperienza si è rivelata molto positiva.

Sono state raccolte numerose bottiglie di vetro e plastica, lattine, polistirolo e oltre 2500 mozziconi di sigaretta, insieme a rifiuti di ogni tipo. Tutto il materiale è stato ritirato dal personale SEA-S. L’evento, organizzato da Plasticfree e patrocinato dal Comune di Savona, ha visto la partecipazione di Assonautica, che auspica una collaborazione continuativa nel tempo.

“Considerando le altissime temperature di questo periodo si è deciso di iniziare la raccolta alle ore 18, quando la spiaggia era ancora molto frequentata. Questi eventi hanno come obiettivo la sensibilizzazione delle persone, e lo scopo è stato certamente raggiunto. Vedere volontari che, armati di pinze e retini, raccolgono rifiuti lasciati da altri smuove sicuramente le coscienze”, spiegano da Assonautica.

“Durante la pulizia dell’arenile abbiamo anche svolto una piccola indagine tra i bagnanti, individuando i fumatori per offrire loro un ‘portacenere da spiaggia’. Si tratta di contenitori di riciclo, ricavati da scatolette di tonno verniciate e personalizzate con una scritta di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi. Un piccolo gesto per smettere di essere spettatori, per passare all’azione invece di limitarsi a lamentarsi”.

“Abbiamo incontrato bambini incuriositi dagli insoliti operatori ecologici e siamo stati felici di spiegare loro il senso della nostra presenza. Ognuno deve fare la propria parte per salvaguardare l’ambiente: non si è mai troppo piccoli o troppo grandi per cominciare”, conclude Assonautica, che ringrazia Plasticfree e tutti i partecipanti.