Provincia, 515mila euro per la sicurezza delle gallerie Fugona e Frate: interventi su rete stradale e centraline

La Provincia di Savona ha approvato un finanziamento complessivo di 515mila euro destinato a una serie di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie e della rete stradale. Le risorse sono state stanziate attraverso la variazione di assestamento generale votata dal Consiglio provinciale.

I fondi saranno destinati sia a interventi di carattere generale per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture, sia ad opere specifiche di adeguamento normativo delle centraline elettriche a servizio delle gallerie Fugona, ad Altare, e Frate, a Roccavignale.

Gli interventi si inseriscono in un programma più ampio di prevenzione e potenziamento delle infrastrutture viarie, considerate strategiche per la viabilità locale. L’obiettivo è l’innalzamento degli standard di sicurezza e una gestione più efficiente e affidabile delle opere.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto del decreto ministeriale del 20 giugno 2025, che rappresenta un riferimento normativo significativo nel processo di adeguamento delle gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea.

Nel complesso, gli interventi mirano a ridurre i rischi per gli utenti della strada e a migliorare le condizioni di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture interessate.