Carcare celebra i 100 anni dell’Antica Fiera del Bestiame con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura

Carcare si prepara a ospitare un’edizione storica dell’Antica Fiera del Bestiame, che nel 2026 celebrerà il traguardo dei cento anni. La manifestazione si svolgerà dal 27 agosto al 1° settembre nelle aree fieristiche del paese, con ingresso libero e gratuito.

L’edizione del centenario ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un riconoscimento che ne sottolinea il valore a livello nazionale e il forte radicamento nella tradizione agricola e produttiva del territorio.

Per sei giorni Carcare tornerà a essere un punto di riferimento per il comparto agricolo e per il pubblico della Val Bormida e delle aree limitrofe. Il cuore della manifestazione sarà l’area espositiva, aperta nella sola giornata di sabato 29 agosto, con la mostra zootecnica dedicata a bovini, ovini, caprini, equini e volatili, a testimonianza della continuità della tradizione allevatoriale locale.

Accanto al settore agricolo, la fiera ospiterà l’AgriExpo e l’area commercianti, dedicate alle tecnologie e alle innovazioni per l’agricoltura e il commercio. Previsto anche il mercato dei produttori locali, con le eccellenze a chilometro zero e le produzioni tipiche della valle.

La manifestazione comprenderà inoltre un’area artigianale con stand dedicati all’hobbistica e alla creatività, mentre l’area food proporrà un’offerta gastronomica con specialità locali e food truck.

Il programma sarà completato da un calendario di eventi e intrattenimento, con spettacoli e attività per tutte le età, oltre a un ciclo di convegni dedicati alla storia della fiera, alla zootecnia e alle prospettive future del settore agricolo.