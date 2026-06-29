L'urologo, il professionista da conoscere

C'è una certa ritrosia, soprattutto tra gli uomini, nel parlare di salute urologica. Eppure le patologie dell'apparato urinario e genitale maschile sono tra le più diffuse nella popolazione adulta e, quando individuate precocemente, sono tra le più trattabili.

Capire cosa fa l' urologo a Genova, cosa ti può dire sul proprio stato di salute è il primo passo per non rimandare una visita che potrebbe fare davvero la differenza.

Di cosa si occupa l'urologo

L'urologia è la specialità medico-chirurgica che si occupa delle patologie dell'apparato urinario in entrambi i sessi (reni, ureteri, vescica, uretra) e dell'apparato genitale maschile (prostata, testicoli, epididimo, pene).

L'urologo non è solo un chirurgo: una parte rilevante del suo lavoro è clinica, dedicata alla diagnosi, alla prevenzione e alla terapia farmacologica.

Le patologie urologiche più comuni

Ipertrofia prostatica benigna (IPB)

È la patologia urologica più frequente nell'uomo over 50.

L'ingrossamento della prostata comprime l'uretra e causa difficoltà a urinare:

flusso debole

necessità di spingere

svuotamento incompleto

minzioni frequenti soprattutto di notte.

La diagnosi si basa sull'esplorazione rettale, sull'ecografia prostatica e sul dosaggio del PSA.

Tumore della prostata

È il tumore maschile più diagnosticato in Italia.

Lo screening con PSA (antigene prostatico specifico) è oggetto di dibattito, ma per gli uomini tra i 50 e i 70 anni - o dai 45 anni in presenza di familiarità - la valutazione urologia periodica è raccomandata dalla maggior parte delle linee guida.

Calcolosi urinaria

I calcoli renali colpiscono circa il 10% della popolazione.

Si formano quando la concentrazione di alcune sostanze nelle urine supera la soglia di solubilità.

Il dolore colico renale è tra i più intensi in medicina. L'urologo valuta dimensioni e composizione del calcolo per scegliere tra terapia medica, litotrissia extracorporea o intervento endoscopico.

Infezioni urinarie ricorrenti

Più frequenti nelle donne, le infezioni delle vie urinarie (cistiti) diventano di pertinenza urologica quando sono ricorrenti (più di 3 episodi l'anno) o complicate.

L'urologo ricerca cause predisponenti come anomalie anatomiche, calcoli o svuotamento vescicale incompleto.

Serve l'impegnativa per l'urologo?

In regime privato non è necessaria: è possibile prenotare direttamente senza passare dal medico di base.

Per accedere tramite SSN con ticket agevolato è invece richiesta l'impegnativa del medico curante.

A Genova le strutture private o accreditate offrono prenotazioni rapide per la visita urologica, spesso entro pochi giorni.

Cosa aspettarsi dalla visita urologica

La visita urologica comprende il colloquio clinico, l'esame obiettivo - che può includere la palpazione addominale, l'esame dei genitali esterni e, nell'uomo, l'esplorazione rettale per la valutazione prostatica - e la richiesta di eventuali esami strumentali (ecografia renale e vescicale, uroflussimetria, PSA, esame delle urine).

Molti ambulatori urologici dispongono di ecografo in sede, consentendo di effettuare l'ecografia in unica seduta con la visita.