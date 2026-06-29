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Economia | 29 giugno 2026, 07:00

L'urologo, il professionista da conoscere

C'è una certa ritrosia, soprattutto tra gli uomini, nel parlare di salute urologica.

L'urologo, il professionista da conoscere

C'è una certa ritrosia, soprattutto tra gli uomini, nel parlare di salute urologica. Eppure le patologie dell'apparato urinario e genitale maschile sono tra le più diffuse nella popolazione adulta e, quando individuate precocemente, sono tra le più trattabili.

Capire cosa fa l'urologo a Genova, cosa ti può dire sul proprio stato di salute è il primo passo per non rimandare una visita che potrebbe fare davvero la differenza.

Di cosa si occupa l'urologo

L'urologia è la specialità medico-chirurgica che si occupa delle patologie dell'apparato urinario in entrambi i sessi (reni, ureteri, vescica, uretra) e dell'apparato genitale maschile (prostata, testicoli, epididimo, pene).

L'urologo non è solo un chirurgo: una parte rilevante del suo lavoro è clinica, dedicata alla diagnosi, alla prevenzione e alla terapia farmacologica.

Le patologie urologiche più comuni

Ipertrofia prostatica benigna (IPB)

È la patologia urologica più frequente nell'uomo over 50.

L'ingrossamento della prostata comprime l'uretra e causa difficoltà a urinare:

  • flusso debole
  • necessità di spingere
  • svuotamento incompleto
  • minzioni frequenti soprattutto di notte.

La diagnosi si basa sull'esplorazione rettale, sull'ecografia prostatica e sul dosaggio del PSA.

Tumore della prostata

È il tumore maschile più diagnosticato in Italia.

Lo screening con PSA (antigene prostatico specifico) è oggetto di dibattito, ma per gli uomini tra i 50 e i 70 anni - o dai 45 anni in presenza di familiarità - la valutazione urologia periodica è raccomandata dalla maggior parte delle linee guida.

Calcolosi urinaria

I calcoli renali colpiscono circa il 10% della popolazione.

Si formano quando la concentrazione di alcune sostanze nelle urine supera la soglia di solubilità.

Il dolore colico renale è tra i più intensi in medicina. L'urologo valuta dimensioni e composizione del calcolo per scegliere tra terapia medica, litotrissia extracorporea o intervento endoscopico.

Infezioni urinarie ricorrenti

Più frequenti nelle donne, le infezioni delle vie urinarie (cistiti) diventano di pertinenza urologica quando sono ricorrenti (più di 3 episodi l'anno) o complicate.

L'urologo ricerca cause predisponenti come anomalie anatomiche, calcoli o svuotamento vescicale incompleto.

Serve l'impegnativa per l'urologo?

In regime privato non è necessaria: è possibile prenotare direttamente senza passare dal medico di base.

Per accedere tramite SSN con ticket agevolato è invece richiesta l'impegnativa del medico curante.

A Genova le strutture private o accreditate offrono prenotazioni rapide per la visita urologica, spesso entro pochi giorni.

Cosa aspettarsi dalla visita urologica

La visita urologica comprende il colloquio clinico, l'esame obiettivo - che può includere la palpazione addominale, l'esame dei genitali esterni e, nell'uomo, l'esplorazione rettale per la valutazione prostatica - e la richiesta di eventuali esami strumentali (ecografia renale e vescicale, uroflussimetria, PSA, esame delle urine).

Molti ambulatori urologici dispongono di ecografo in sede, consentendo di effettuare l'ecografia in unica seduta con la visita.

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