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Economia | 29 giugno 2026, 07:00

Si espande la moda Peserico

Si espande la moda Peserico

Nelle prossime ore aprirà un nuovo, elegante e spazioso store monomarca a Doha, capitale del Qatar, sul Golfo Persico, dopo aver inaugurato, una quindicina di giorni orsono, un altro spazio a Miami. 

Peserico, uno dei più conosciuti brand dell’alta moda italiana (in Liguria ha un proprio spazio a Santa Margherita Ligure) continua il suo costante impegno nel retail, programmando da qui a due anni, la certa apertura di almeno dieci nuovi store, alcuni dei quali come Hong Kong, Jeddah e Riyadh già dati per certi, che coinvolgeranno locations statunitensi, asiatiche, europei e dei Paesi Arabi. 

Peserico ha anche iniziato a potenziare le sue collezioni di accessori di alta pelletteria, iniziando dalle borse e dalle calzature. L’iconica borsa itinera lanciata un paio di mesi orsono, è già entrata nel limbo delle borse che piacciono maggiormente.

Giorgio Naccari

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