Messi trascina l’Argentina, big match tra Portogallo e Croazia

Sono diverse le curiosità statistiche, molte delle quali riguardano Messi, ma c’è anche Mbappe a mirare alto, che per ora ha raggiunto il record di Klose a quota 16 gol nella fase finale dei Mondiali. Per Lionel Messi, invece, esplodono le statistiche e c’è già chi lo vede alzare la seconda Coppa del Mondo in carriera.

Lo show atomico di Messi: il miglior bomber di sempre ai Mondiali

Il 4 luglio alle ore 00.00 l’Albiceleste campione del mondo gioca i sedicesimi di finale del Mondiale 2026 e le scommesse Argentina - Capo Verde sono tutte a favore della Seleccion, con il simbolo over 2.5 quotato a 1.58, perché Messi è scatenato quest’anno.

L’Argentina è partita nella top 6 delle favorite alla vittoria della Coppa del Mondo, ma dopo le tre grandi prestazioni, ha scalato la classifica del palinsesto Antepost e la quota si è abbassata da 10 a 5, infatti, attualmente è la seconda favorita dopo la Francia per la vittoria di questo Mondiale.

Intanto, Messi continua a scalare le classifiche dei record all time, nel primo match ha raggiunto Klose a quota 16 gol al Mondiale con una tripletta, successivamente ha premuto sull'acceleratore segnando altre due reti, mentre nel terzo match è entrato a gara in corso e ha segnato un altro gol: totale 19 e primato assoluto.

Con questa statistica, la Pulce Atomica è diventato il miglior bomber di sempre in Coppa del Mondo e oggi è quotato a 1.9 per la vittoria della classifica cannonieri, non solo, perché con 6 gol in due match, Lionel potrebbe superare il record all time di Fontaine, che ai Mondiali del 1958 segnò 13 gol in 6 match. Tra i record segnati dalla Pulce, ci sono anche gli 800 gol in carriera puri, ovvero, esclusi i gol segnati su rigore.

Agli ottavi di finale, l’Albiceleste incontrerà la vincente tra Egitto e Australia, in un tabellone tranquillamente alla portata degli uomini di Scaloni.

Big match tra Portogallo e Croazia: CR7 contro Modric

Tra i big match spiccano le quote Portogallo - Croazia per un sedicesimo che vale l’ottavo, che la vincente giocherà contro la Spagna con tutta probabilità, salvo clamorose sorprese dell’Austria. La vittoria della Nazionale Portoghese entro i minuti regolamentari di gioco è quotata a 1.75, per la Croazia la quota è 5, ma non bisogna escludere il pareggio che porterebbe ai supplementari, con il simbolo X quotato a 3.5.

Chi uscirà vincente da questi sedicesimi, avrà seriamente la possibilità di imporsi nel torneo e mentre la quota Antepost del Portogallo sale a 15 per la vittoria del Mondiale, dopo aver toccato quota 10 nelle settimane scorse, per la Croazia vincere è una questione di orgoglio, visto che ha chiuso il Mondiale 2018 alla seconda posizione e Qatar 2022 al terzo posto.













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