Al via "Vigne senza frontiere", il progetto che unisce Liguria e New Jersey nel segno del vino

Ha preso il via ieri sera a Soldano, con il primo dei quattro appuntamenti in programma - di cui tre in Liguria e uno negli Usa - dal titolo "Vigne senza frontiere", il progetto di cooperazione enologica che unisce Liguria e New Jersey in occasione del 250° anniversario dell'Indipendenza degli Stati Uniti d'America.

L'iniziativa, sostenuta da Regione Liguria e dall'AVA – Outer Coastal Plain New Jersey, promuove lo scambio culturale ed enologico tra i due territori attraverso degustazioni, masterclass e momenti di approfondimento dedicati ai vini e alle rispettive tradizioni vitivinicole.

Nel corso dell'incontro i partecipanti hanno potuto conoscere e degustare alcune delle principali produzioni liguri, tra cui Moscatello e Rossese Superiore, affiancate ai vini del New Jersey, con particolare attenzione ai vitigni Chambourcin e Traminette. Le degustazioni e le masterclass sono curate da Sally Semeria, in rappresentanza dell'Associazione dei produttori di vino dello Stato del New Jersey, e da Jacopo Fanciulli, ambasciatore di Vite in Riviera.

Il progetto proseguirà martedì 30 giugno all'Enoteca Regionale della Liguria di Ortovero e sabato 4 luglio all'Enoteca Regionale della Liguria di Castelnuovo Magra. Nella settimana successiva l'iniziativa si sposterà negli Stati Uniti, dove alcune cantine del New Jersey ospiteranno degustazioni dedicate ai vini liguri, favorendo l'incontro tra produttori, operatori del settore e appassionati delle due sponde dell'Atlantico.

"Con 'Vigne senza frontiere' - ha detto l'assessore all'agricoltura Alessandro Piana - rafforziamo un ponte tra Liguria e Stati Uniti che nasce dal vino, ma guarda molto più lontano. Le nostre produzioni rappresentano un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale e iniziative come questa permettono di far conoscere il valore dei nostri territori, creando nuove opportunità di collaborazione tra produttori, operatori e mercati. Lo scambio con il New Jersey è anche un'occasione per promuovere la Liguria come destinazione enoturistica e per consolidare relazioni che possono generare sviluppo, conoscenza reciproca e nuove prospettive per il comparto vitivinicolo".