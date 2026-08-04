Agricoltura, Regione Liguria aumenta di 1 milione di euro le risorse del bando SRG01: superati i 3 milioni di euro

Regione Liguria ha incrementato di 1 milione di euro la dotazione finanziaria del bando SRG01, dedicato al sostegno ai Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI Agri) nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Con questo nuovo stanziamento la cifra complessiva raggiunge i 3.166.967,28 euro, permettendo di scorrere la graduatoria e finanziare integralmente tutte le 24 domande risultate ammissibili.

L'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana ha evidenziato come questo investimento rappresenti un segnale concreto della volontà della Regione di affiancare il settore agricolo verso modelli competitivi e sostenibili, sostenendo le aziende che puntano su ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico.

Gli ambiti di intervento e le tecnologie innovative

I progetti ammessi al finanziamento vedono la collaborazione tra imprese agricole, enti di ricerca e università, con l'obiettivo di applicare la ricerca scientifica alla produzione pratica attraverso attività pilota. Le iniziative toccano tutti i comparti chiave dell'agricoltura ligure, come la floricoltura, la viticoltura, l'olivicoltura, la zootecnia, le piante aromatiche e l'economia circolare.

Tra i principali progetti approvati rientrano l'impiego dei droni per la difesa fitosanitaria nei vigneti e negli oliveti, l'uso di biostimolanti per le colture, lo sviluppo di sistemi innovativi per prevenire le predazioni negli allevamenti, nuove tecniche per la resilienza delle produzioni foraggere e la selezione di varietà floricole e aromatiche. Sono previste inoltre soluzioni per l'irrigazione intelligente, l'illuminazione a LED, la riduzione della torba tramite substrati alternativi e la valorizzazione dei sottoprodotti agricoli in un'ottica di economia circolare.

L'assessore Piana ha ribadito come l'innovazione costituisca una leva strategica per affrontare i cambiamenti climatici, ottimizzare le risorse e rafforzare la competitività di un comparto fondamentale per l'economia e l'identità del territorio ligure.