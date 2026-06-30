Savona, ricostituito il Comitato provinciale Inps: eletto il nuovo vertice

Questa mattina, presso la sede Inps di Savona, si è ricostituito il nuovo Comitato provinciale. L’organismo risulta composto, oltre che dai componenti di diritto (Direttore pro tempore dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Savona–Imperia, Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Savona–Imperia, sede di Savona, e Direttore pro tempore della sede provinciale Inps di Savona), da Simone Turcotto e Sabato Amatiello (Cgil); Simone Mara, Giovanni Oliveri e Riccardo Caorsi (Cisl); Roberto Fallara (Uil); Franco Manitta (CIDA); Ezio Ricca (Unione Industriali Savona); Alessandro Bianco e Giuseppe Molinari (Confcommercio); Antonio Ciotta (Coldiretti).

Il nuovo Comitato ha inoltre eletto la presidenza per il prossimo quadriennio: il presidente sarà Simone Mara (Cisl), mentre il vice presidente sarà Ezio Ricca (Unione Industriali).

“Il Comitato così composto e presieduto avvierà da subito i lavori allo stesso assegnati nell’intento di contribuire ad affrontare adeguatamente la difficile situazione di crisi economica, occupazionale e sociale, migliorando l’efficacia dell’azione dell’Istituto sul territorio e il rapporto con l’utenza e gli stakeholder naturali”, si legge in una nota diffusa dal Comitato provinciale Inps.

Nell’occasione sono state rinnovate anche le commissioni speciali: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, composta da Antonio Ciotta (Coldiretti), Aldo Gabutti (Coldiretti), Gianluigi Nario (CIA); artigiani, composta da Fulvia Becco (Confartigianato), Paola Delfino (Confartigianato), Matteo Sacchetti (CNA); esercenti attività commerciali, composta da Enrico Schiappapietra (Confcommercio), Alessandro Ferraris (Confcommercio), Erika Portabene (Confesercenti).