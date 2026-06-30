Albissola, "Il Vangelo degli Ultimi" per la rassegna Parole Ubikate in Mare: Moni Ovadia dialoga con l’autore

Mercoledì 1° luglio, ore 21.15: per la rassegna Parole Ubikate in Mare ospitata ad Albissola Marina, in piazza Concordia, la presentazione del volume Il Vangelo degli Ultimi, la biografia nata dall’incontro fra Don Andrea Gallo e Federico Traversa. A dialogare con l’autore sarà Moni Ovadia: attore, scrittore e compositore che nel libro ha portato una sua preziosissima testimonianza dell’incontro con il Gallo firmandone l’introduzione. Interverrà anche Marco Malfatto della Comunità di San Benedetto al Porto, la realtà fondata dallo stesso Don Andrea per abbracciare e accogliere gli Ultimi; e Renata Barberis dell’associazione Parole Ubikate.

Un libro che parla di accoglienza, inclusione, giustizia sociale e di una spiritualità concreta, incarnata nella vita quotidiana e nelle contraddizioni del presente. In definitiva: è un testamento morale e civile, una chiamata all’impegno, un invito a continuare a “camminare con gli ultimi” nel nostro tempo. A rendere il progetto ancora più significativo è una sezione completamente inedita: un omaggio corale e vibrante a Don Gallo, costruito attraverso le testimonianze di amici, collaboratori e personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e del giornalismo italiano. Voci autorevoli e trasversali che amplificano il valore umano e mediatico del libro, restituendo un ritratto vivo, plurale e profondamente autentico. Tra questi: Moni Ovadia, Vauro, Dori Ghezzi, Tonino Carotone, Giampiero Gasperini, O’Zulù dei 99 Posse e molti altri.

Il linguaggio diretto, come diretto era Don Andrea, rende Il Vangelo degli Ultimi un testo capace di parlare a pubblici diversi: cattolici progressisti e laici, giovani, operatori sociali, attivisti, educatori.

Attraverso un QR Code incluso nel volume è inoltre possibile accedere alla visione del cortometraggio Osiamo la speranza di Edoardo Fantini (Cdm LAB, 2025, 14 minuti) che arricchisce l’esperienza di lettura con un ulteriore livello narrativo e visivo: nell’Ottantesimo anniversario dalla Liberazione il cortometraggio offre un ricordo degli anni giovanili di Don Andrea Gallo. Interpretato dai ragazzi della scuola CFA di Genova, immagina il primo incontro tra Andrea e un gruppo di giovanissimi partigiani nel 1943.